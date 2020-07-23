新冠肺炎防疫優先！8月29日湖口營區開放取消

由於新冠肺炎疫情未有趨緩跡象，繼空軍司令部宣佈8月15日空軍花蓮基地營區開放取消後，陸軍今（23）日宣佈，8月29日新竹湖口營區也因為防疫需求取消。

陸軍司令部表示，原定8月29日於新竹湖口營區辦理「全民國防營區開放活動」，然鑒於全球肺炎疫情仍屬嚴峻，國內疫情風險亦尚未完全解除；經專業評估與建議，為避免營區同時進入大量參觀民眾，提高群聚感染風險，故於多方考量後，正式取消此場活動，敬請國人諒解。

新冠肺炎疫情全球蔓延，為避免群聚感染，國軍將原本預定4、5月舉行的漢光36號演習兵推、實兵操演延到下半年實施，國防部3月時宣佈，今年3場營區開放也都延後到下半年實施，分別是8月15日在空軍花蓮基地（第5聯隊）、8月29日於新竹湖口營區（裝甲584旅）、10月31日於高雄海軍左營基地（艦隊指揮部）舉行。