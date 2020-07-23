「罔顧國人生命健康！」監委：特勤私菸案最該彈劾華航

去年7月爆發國安局特勤人員利用陪同總統出訪期間，向華航購買大量未稅香菸案，嚴重損害國家形象及國際聲譽。監院今（23）日通過糾正外交部、交通部、財政部關務署，並要求國安局、總統府檢討改善。監委怒批特勤人員拿特權圖利用，也批評華航為求業績違法在網路上讓特勤人員買菸。
監察委員高涌誠、王美玉、張武修調查發現，國安局與總統府侍衛室軍紀渙散，歷年來藉由總統專機特殊勤務之便利超購免稅菸，長期漠視相關法令規定，因循苟且「團購超額免稅菸」特權陋規相沿成習，更藉2019年「自由民主永續之旅」總統專機「國賓禮遇」特殊通關，及運用機邊行李免驗放行機會，與華航事先串通合作，將預購巨量菸品先安排未上機及機上購買總計9,797條遠逾法令規定之未稅菸品，先以總統專機出發理由收集並存於管制區內倉庫多日，再利用總統專機返國時魚目混珠，伺機矇混入卸載之專機行李免驗入境。
監委指出，私菸案涉犯貪污治罪條例及逃漏稅捐罪嫌遭起訴，使總統出訪外交成果蒙羞，嚴重損害國家形象及國際聲譽，有重大違失。監察院國防及情報委員會、交通及採購委員會、外交及僑政委員會、財政及經濟委員會聯席會議審查通過調查報告，對交通部、外交部、關務署提出糾正，另依憲法第96條及監察法第24條規定，因總統府及國安局並非糾正權行使對象，故籲請總統府參處，及請國安局確實檢討改進，以匡正國安特勤紀律。
監院報告指出，由於國安特勤人員身分特殊，機場相關權責單位多所忌憚，以致經歷多年逐漸形成少數不肖分子藉機集體牟利，暴露機場國境管制漏洞和國安系統情資掌控的缺失。張武修表示，如果有夾帶危險物品上專機的特殊位置，在很多國家早已發生政變，還好趕快找出來，希望徹底改善，是最後一件。
華航為促銷免稅菸品，竟罔顧國人生命健康，為總統專機府會單位特設定「@VIPPR」專用網路預購訂位代號，放寬網路預訂系統單一品項數量限制，訂購遠逾法令規定允許之數量，違反菸害防制法、入境旅客攜帶行李物品報驗稅放辦法及菸酒管理法，核有違失。高涌誠表示，其實最想彈劾的是華航，可惜監院管不到華航，只好糾正華航的主管機關交通部。
在財政部關務署違失部分，團購超額之免稅菸係依保稅倉庫設立及管理辦法規定辦理出口及裝機手續，惟未依機型設定合理裝載數量，並確實檢查上機，僅憑航空公司以紙本向海關申報裝載清單（數量）之形式審核監督，未能警覺申報上機菸品明顯異常超量，致有心人士串謀利用暫時存放保稅倉庫漏洞，並利用總統專機返國禮遇通關挾帶入境。
在外交部疏失方面，外交部辦理總統專案出訪任務行前規劃，雖行前舉行說明並提供行前注意事項，但卻忽略專機購買免稅商品數量限制及相關法令規定，致國安特勤人員及專案訪團成員將超額購買免稅菸品之機制視為福利，導致觸法。外交部宜強化總統專案出訪任務之行前規劃內容及檢討改進。
針對外界關注總統府秘書長有無疏失？監院報告表示，總統府侍衛室為處理2019年7月22日「自由民主永續之旅」總統專機返國行李、裝備卸載運送，分別向總統府第三局及國安局特勤中心各調借2輛公務貨車使用，除其中3輛涉及載運免稅菸品遭司法起訴外，有關其派車程序相關過程，除總統府第三局出車無派車單之瑕疵外，尚無重大違誤。監委指出，總統府秘書長管不到國安局特勤中心。
華航私菸案發生在陳菊擔任總統府秘書長期間，陳菊將在8月1日接任監察院長，因此蔡系監委申請調查私菸案引發關注。王美玉表示，選在陳菊接任院長前提出糾正案，與陳菊接任院長無關，主因是許多卷宗列為密件，溝通許久才獲得北院、北檢同意調閱。高涌誠表示，因為涉案特勤人員有些回到軍職待退，希望能在退伍之前完成報告，但是否能夠退伍，還是由國防部決定。
媒體詢問除了特勤人員之外，總統府有無其他人員購買私菸？高涌誠表示，有6人因為買超過規定5條菸遭到關務署開罰，其中3人具有軍職，另外3人分別為國安會秘書、總統府發言人室諮議與公共事務室攝影人員。
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