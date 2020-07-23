基隆市長林右昌趕行程　座車不慎追撞前方賓士休旅車

基隆市長林右昌今（23）日晚間6時許，在跑完行程後準備返回市府開會時，座車駕駛不慎撞上前方賓士休旅車。他當下指示駕駛等候警方到場處理，自己則先搭其他同僚座車返回，詳細情形待警方進一步釐清。





據指出，林右昌在結束碧砂漁港的行程後，座車駕駛一時不慎撞上前方車輛，但由於林右昌尚有公務，因此先搭乘其他同僚車輛返回市府洽公，不過他有指示駕駛留下，處理後續事務，保障被撞車主權益。





基隆市政府稍早回應表示，關於車禍後續問題，將會依規定處理，其他不便多加回應。









