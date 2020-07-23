華航私菸案遭糾正　外交部：已調整隨團人員通關待遇

去年7月爆發國安局特勤人員利用陪同總統出訪期間，向華航購買大量未稅香菸案，嚴重損害國家形象及國際聲譽。監院今（23）日通過糾正外交部、交通部、

財政部關務署，並要求國安局、總統府檢討改善。

外交部對此表示，已於去(108)年9月與相關單位協調，並完成符合相關規定的隨團人員通關動線規劃。針對監察院記者會上，監委提到「總統出訪案的訪團成員並非全部都是國際機場禮遇作業辦法規定的禮遇對象，應適用一般旅客的規定」，以及免稅品購買部分，外交部發言人歐江安表示，考量國家元首的人身安全、出訪專案機敏性質，及隨團人員的任務需求、工作機動性、功能性及人員管制、維安等因素，皆以全團團體行動、同時出、入境為原則。因此外交部辦理總統出訪案，循例依照「國際機場禮遇作業辦法」申請國賓禮遇，確保全體團員均能在接受管制下同進同出。歐江安指出，外交部在出發前舉辦行前說明會，目的是為出訪的團員說明行程、到訪國概況、當地氣候及訪問注意事項。至於在專機上購買免稅商品部分是屬於個人消費行為，外交部無從介入，也無由說明免稅商品數量限制及相關法令規定。外交部表示，為貫徹總統指示「未來出訪專案的隨行人員行李，除涉國安機敏外，皆應比照一般旅客規定通關查驗」，外交部已於去年9月與相關單位協調並完成符合上述指示及相關規定的通關動線規畫，並落實在同年10月及12月陳前副總統二度出訪案中。