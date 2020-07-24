政府用三倍券轉移焦點？民調：63%不看好下半年就業

▲前勞動部長陳雄文24日表示，蔡英文政府最近透過發放「三倍券、藝fun券、動滋券、農遊券、客庄旅遊券」，轉移經濟與就業變差的焦點。(圖/國民黨提供)

國民黨智庫「國家政策研究基金會」今天(24)指出，蔡英文政府最近透過發放一堆「三倍券、藝fun券、動滋券、農遊券、客庄旅遊券」吸引民眾如何使用這些「小優惠」，但台灣的經濟與就業狀況已經轉慘，民調也顯示有高達63%民眾不看好今年下半年的就業前景。前勞動部長陳雄文表示，中研院已經公布2020年台灣經濟情勢總展望的修正數據，將實質GDP年增率從2.58％下修至1.15％，下修1.43個百分點，下修幅度高達63％，可見對未來的預期相當悲觀。陳雄文說，儘管政府發佈近2周無薪假人數，從最高峰的3萬1千多人，減少8千人，6月份的失業率在連續2個月突破4％後，竟然非常罕見地出現反轉為3.96%，較5月下降了0.11個百分點。然而，根據智庫最新民調顯示，有6成3的受訪民眾對今年下半年的就業前景不樂觀。此外，有高達71％的受訪者相信，無薪假有為數不少的黑數，因此真正放無薪假的人一定比勞動部公布的數據更多。勞動部動用66億元推出「青年就業獎勵計畫」，但是卻有高達84.1％的民眾根本不清楚這項計畫是什麼、該怎麼申請，這樣的政策怎麼可能達到協助效果？難怪有73.8％的受訪者認為，現在的畢業生找工作，比以前還要困難。藍智庫這份民調是委託公信力民調中心執行電話訪問，在7月14日到7月16日進行，調查對象為戶籍設在台閩地區、年滿20歲以上的合格選民。調查方法採用政治大學選舉研究中心所設計的隨機撥號抽樣方法。加權後的成功樣本為1077個，以單純隨機抽樣方式（SRS）估計抽樣誤差，在95％的信心水準下，最大誤差不超過±2.99個百分點。