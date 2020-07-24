李眉蓁宣佈放棄碩士學位　民眾黨：還是有誠信問題

國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁，日前遭爆料碩士論文涉嫌抄襲，雖然李眉蓁昨（23）日宣佈放棄中山大學碩士學位，台灣

民眾黨還是質疑李眉蓁有誠信問題。民眾黨今（24）日上午舉行回應「政院通過紓困3.0方案」記者會，由於民眾黨在高雄市長補選也推出候選人，因此媒體關注高雄選情發展。民眾黨團總召賴香伶受訪表示，李眉蓁有出來道歉，也宣佈放棄學位，但是還是有誠信問題，作為候選人，誠信還是選民很在意的事。賴香伶表示，不論是民眾黨提名的候選人吳益政，或是李眉蓁，也都是高雄在地議員，選舉還是就候選人專業、對高雄市發展提出政策，這些還是選民決定的關鍵，政治事件造成的波瀾也許會有小失分，各黨還是要面對選民的要求，任何事情需要開誠佈公，還是要出來說明，向選民道歉，跟高雄市民做交代。媒體詢問李眉蓁該不該退選？賴香伶認為選舉還是要走下去，吳益政當年被質疑助理費問題，他再三出來說明、澄清、舉證，後來法院判決也還他清白，所以最重要是不是有完完本本把事實說出來；李眉蓁過去選舉一直揭示她的學歷，表示她一直沒把論文問題放心上。賴香伶認為，論文事件也讓學校校譽受損，所以各大學是不是該對論文審查機制做改革，教育部應該也找個大學來談看看，不要為學位而學位，這樣就沒意義。