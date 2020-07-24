蔡英文走訪嘉義　首站天后宮參香「祈求國泰民安」

▲在市長黃敏惠及立委王美惠等人陪同下，蔡英文總統向媽祖娘娘參香。（圖／記者郭政隆攝影）

▲蔡總統與廟方與人員合照。（圖／記者郭政隆攝影）

蔡英文總統24日安排嘉義一日行程，上午首站為天后宮參拜，下午則至嘉義各個景點及單位，首站的天后宮是蔡總統首次來到，在市長黃敏惠及立委王美惠等人陪同下，向媽祖娘娘參香，祈求風調雨順，國泰民安。祭祀玉三聖母的儀軌禮畢後，蔡英文總統與黃敏惠市長、天后宮王文良董事長、立委王美惠等進行晤談，並請總統親自於「嘉義天后宮」與「行百里心香路」的字板上題名；隨後蔡總統與廟方及相關單人員合照，而在整個行程，蔡總統未曾對外發言。黃敏惠表示，今日晤談提到鐵路高架化議題，讓蔡總統了解到台中市、嘉義市、台南市三縣市由原本地下化改為高架化的前因，且會由中央全額負擔的承諾；我們並非無中生有，而是陳水扁總統以前「主動開的支票。」黃敏惠指出，目前永久軌已動工，臨時軌也一起進行，我們前置作業早已做好，因此才能馬上納入前瞻計畫，但對於財務沒有共識，編列明年預算非常的困難，對嘉義市實在負擔太大，因此期望總統要兌現嘉義市鐵路高架化的承諾。另外，黃敏惠也希望蔡總統支持西區國民運動中心，強調是「我們全民的期待」，嘉義市非常的團結努力，只要是對的事情，我們會堅持到底，我也一路走來始終如一。另外，「嘉南盛事-行百里心香路」為嘉義天后宮每年最重要的活動之一，為期4日的徒步進香活動晝夜不息行進約130餘公里，為嘉南地區最具規模的全程徒步進香，如今已成為沿途鄉鎮廟宇每年的重要活動。天后宮董事長王文良建議，嘉義天后宮結合檜意森活村形成觀光景點及生活圈，請黃敏惠市長將每年的「行百里心香路」做成媽祖文化祭典；黃敏惠市長則回應，這是市府「文化新絲路」的規劃，只要中央有資源進來，市府一定會納入。