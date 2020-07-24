李眉蓁論文是黨內人士踢爆？陸淑美：沒有聽說

▲李眉蓁「24挑戰38」活動，挑戰在24小時內跑遍全高雄38區域，今（24）日中午到旗山天后宮。（圖／記者鄭婷襄攝，2020.07.24）

▲高雄市議會代理議長陸淑美認為應該不可能是黨內的議員爆料，她也沒有聽說。（圖／記者鄭婷襄攝，2020.07.24）

國民黨高雄市長候選人李眉蓁昨（23）日中午開始進行挑戰在24小時內跑遍全高雄38區域，今（24）日在旗山天后宮受訪時被問到，趙少康認為論文可能是黨內人士爆料出來的消息？對此她表示尊重前輩，但不予評論；高雄市議會代理議長陸淑美則表示，沒有聽說，應該不是事實。媒體問到論文抄襲事件發生後是否和江主席有聯絡嗎？是否希望她當面針對論文事情道歉嗎？李眉蓁表示，這是她自己做的決定，江主席因為提名她也支持她的決定，主席覺得在選舉要加油，我就覺得要把它承擔下來。事件發生後，包括李眉蓁之前在跟指導教授聚會、慶生的照片都被爆出來，引發網友質疑指導教授腰骨軟？對此李眉蓁則說，同學會差不多是在每年三、四月，就像春酒聚會，有時候會請指導教授或當時的所長，這是很自然的事情，這沒有什麼特別的，只是因為三、四月剛好是她的生日，有時候我都是跑攤跑一跑才過去，沒有什麼特別的，指導教授沒有在現場。高雄市議會代理議長陸淑美陪同李眉蓁參拜時則提到，時間很太急迫，讓任何人來承擔責任壓力都非常大，所以我們對候選人應該多多給予包含、多多給予諒解、多多給予鼓勵，在這短短二十幾天，全部把她該所要負的責任、所要承擔的，全部都一氣呵成，盡量把選戰打好。而被問到論文抄襲風波會不會影響到李眉蓁後續的選情，打擊會不會太大？陸淑美則認為，李眉蓁在上碩士班的時候還沒有當民意代表，比較像是有心人故意把這件事情，在這個時間拿出來操作，年輕人如果說針對自己做錯的事情勇於認錯的話，社會大眾跟高雄市民應該會給年輕人一個很好的機會，讓她表現，姑且不看以前，看未來怎麼做才是比較重要的。