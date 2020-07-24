實名口罩、三倍券、藝fun券狂當機　藍委：都是關貿承包

行政院發放三倍券、藝fun券，網路系統頻頻當機，國民黨立委費鴻泰今(24)日表示接獲爆料，指從口罩實名制到藝fun券都是由「關貿網路」公司得標，上市公司得標訊息都要當重大訊息公布，但他上關貿的網站搜尋，查不到三倍券和藝fun券的得標資訊；費鴻泰認為口罩很緊急，可適用採購法的限制性招標規定，「但三倍券、藝fun券很急嗎？行政院應該要說清楚」。





費鴻泰說，有人向他爆料，指最近的重大當機事件都是關貿公司引起的，調查後發現，2017年報稅首日系統當機6小時才復工，今年口罩實名制2.0和3.0開放首日當機，還有三倍券上路，因為關貿後台瞬間流量過大，導致KIOSK機台大當機，暫停領券半小時，最近藝fun券得獎者遲遲收不到中獎簡訊，都是關貿公司造成的。





費鴻泰說，關貿公司董事長許建隆在2016年蔡英文執政後同年上任，隔年報稅季前，費鴻泰提醒財政部，報稅系統絕不能當機，結果發生17年來第一次大當機，今年口罩實名制一上路就大當機，三倍券也是大當機，前幾天藝fun券也大當機，任何資訊平台要上線，包括銀行，都要作壓力測試，期貨交易每天開盤都要測試，「關貿有做壓力測試嗎？」





費鴻泰說，許建隆曾說他在3月初接到一通電話，就變成口罩國家隊，關貿的網站上查不到得標資料，三倍券和藝fun券也沒有，他質疑那些政府採購案是否有經過公開招標，或許口罩很緊急，可以適用採購法「遇有不可預見之緊急事故，致無法以公開或選擇性招標程序適時辦理，且確有必要者」以限制性招標辦理，但他質疑，三倍券和藝fun券是「緊急事故」嗎？





費鴻泰說，許建隆有論文抄襲疑雲，另外也不適任，外務很多，和關貿公司無關，公司內部怨聲載道，還在上班時間介紹生意，害別人虧很多錢，今年6月竟能連任董事長，費鴻泰要求行政院長蘇貞昌說明，這樣的人為什麼可以連任，是因為操守還是領導能力？「不要因為政黨輪替，什麼人都能當官股公司董事長。」



