號召黨員參加避免滅黨？民眾黨公布黨員大會宣傳影片

▲台灣民眾黨8月2日將召開黨員大會，今日召開記者會說明黨員大會。（圖／民眾黨提供）

▲台灣民眾黨8月2日將召開黨員大會，黨主席柯文哲與黨公職拍攝影片呼籲黨員踴躍參加。（圖／民眾黨提供）

由台北市長柯文哲創立的台灣民眾黨，預計8月2日在林口體育大學體育館召開黨員大會，依據《政黨法》規定，黨員大會出席率須達所有黨員的2分之1，民眾黨號稱擁有1萬2000名黨員，相當於必須要有6000人參加黨員大會，今（24）日民眾黨公布黨員大會活動與宣傳影片，呼籲黨員踴躍報名參加。台灣民眾黨今日下午舉行黨員大會活動說明記者會，發言人蔡峻維表示，黨員大會主視覺用「眾力一擊」表示集眾人之力，一次就讓黨員大會一次成功，這支宣傳影片推出後，下週還會陸續推出宣傳影片。黨員大會不是屬於柯文哲，是屬於所有黨員，黨員可以將與柯文哲、5位民眾黨立委、民眾黨有關的照片，寄到民眾黨網站，黨員大會當天一起分享。民眾黨公關長吳怡萱表示，黨員大會以歡樂、園遊會方式來進行，立委高虹安、邱臣遠也會上台表演、青年軍也會跟青年舞團一起表演；當天還會進行議決黨章修正案，民眾黨提名的高雄市長補選候選人吳益政也會來到現場分享理念與想法。最後，會開放黨員發言，可以將創黨這一年來的不滿與心得分享。媒體詢問黨員大會報名情況？吳怡萱表示，因為有延長報名時間，在黨員人數盤點過程中，主動報名就算是有效黨員，也有寄簡訊、打電話與發實體信，這過程還在進行中；在盤點過程中，發現1.2萬名黨員中發現有許多表單是重複、錯誤資料，但是卻被列為一欄，盤點過程中也會把不是有效數據一併刪除。蔡峻維表示，目前黨員大會報名約3000人，委託書回傳也超過2000份，但是3000人報名仍不容樂觀，還要考量出席率原因，大家儘量有報名就要來。未來一週各立委也會積極打電話、透過宣傳號召柯粉好朋友來參與。吳怡萱呼籲，黨員大會當天要排除萬難，有報名一定要來，黨員人數族足夠才能開黨員大會。