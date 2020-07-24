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空降民進黨北市黨部主委？林飛帆提「三個沒有」否認

記者鄭宏斌／台北報導-2020-07-24 17:09:00
▲媒體報導，民進黨副秘書長林飛帆可能空降北市黨部主委，林飛帆提出「三個沒有」否認此消息。（資料照片／記者陳明安攝）
媒體報導，由於民進黨新蘇連與湧言會（海派）僵持，北市黨部主委人選難產，民進黨副秘書長林飛帆可能空降北市黨部主委。對此，林飛帆透過臉書提出「三個沒有」否認此事，林飛帆說，他沒有意願，他沒有聽過這個說法，他沒有參選資格，因為入黨未滿兩年，不符辦法。

民進黨發言人顏若芳表示，關於台北市黨部主委選舉，黨中央目前持續協調中，有任何進一步消息會在適當時機向外說明。

林飛帆也表示，完全沒有聽過報導內容的說法，他本人沒有意願，依黨章規定也沒有參選資格。為避免曲解及外界錯誤引用，特此說明。

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