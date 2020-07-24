驚見三倍券比消費券多花2.9億！洪孟楷怒：把全民當凱子

▲洪孟楷指出三倍券發放成本比消費券高2.9億。（圖／翻攝洪孟楷臉書）

振興三倍券在日前上路，民眾已可至超商、郵局、信用卡綁定等通路領取使用，也有不少網友已經分享「聰明花三倍券」的心得，三倍券成為近期最夯話題。今（24）日國民黨立委洪孟楷卻指出，此次振興三倍券成本比2008年時馬政府發放的消費券高出2.9億元，更痛批「把全民當凱子」。洪孟楷在臉書發文指出，行政院通過「紓困3.0」追加預算2100億元，預計8月立法院開臨時會，但預算內容浮濫，「其中國人最熟知的三倍券發放，因為政府好大喜功用四種發放方式，其複雜的結果就是整個成本增加」，在預算書上的三倍券成本竟然高達22.56億元，比馬政府時代紙本印刷的消費券還高出2.9億元。洪孟楷還說，過去馬政府時代消費券，全紙本印刷且人人都有，其總行政成本約在19.66億元。然而這次蔡政府三倍券比過去少發1600元，增加了數位化的支付方式，成本卻增加了2.9億元。洪孟楷不禁痛批，「這是把全民當凱子？這樣濫用公帑真的比扯鈴還扯，如此錯誤的政策該有人負責！」洪孟楷認為，「撇開政治立場，這是全民的納稅錢，而廣為周知的政策還編列了1.29億的廣宣費用，蔡政府還嫌廣告不夠多？要擦脂抹粉才能繼續？濫用預算，要全民買單，還有立委好意思護航嗎？」最後洪孟楷痛批，「當初說成本比較少原來都是假，預算書直接打臉。要求蔡政府出面說明，並且絕對要有人負責。比消費券還高出2.9億的成本，這樣濫用人民納稅錢的做法，絕對無法接受！」（編輯：潘毅）