紓困3.0要2100億！民眾黨批：蘇揆用5頁報告唬弄

行政院昨(23)日拍板「紓困3.0」追加2100億，全數以舉債支應，台灣民眾黨團今日(24)由總召賴香伶、立委邱臣遠共同發表回應，民眾黨可以理解政院的考量及作為，但呼籲應在提出紓困3.0的預算案時，先提出更加細緻的預算編制報告給立法院，立委才能善盡監督職責。民眾黨團表示，今年上半年，製造業因為補庫存，以及提早因應全球經濟趨緩，所以就業與薪資情況尚稱穩定。但下半年度開始，因全球疫情仍在惡化中，經濟情勢將會變得嚴峻。對此，行政院應要特別強化關注製造業的動靜。此外，前兩波勞動部採用的補貼方式，即必須滿足三十天以上的無薪假（減薪休假），而且要上課才能得到補貼，方法過於繁複，必須再簡化。關於前兩波紓困執行情形，民眾黨團曾在預算審查時提出，要求行政院必須在執行結束後，也就是第二波紓困於6月30日結束，在三個月內提出執行成果報告，而且也獲得行政院同意配合；期限可以到9月30日前提出執行成果報告即可，但民眾黨團強調，如今要追加紓困3.0，政院有義務提前報告前期的執行成果，以利檢討與監督。民眾黨質疑，到目前為止，行政院各部會只有經濟部提出執行成果報告，而且極為簡要粗疏，短短五頁的文字內容，不到1800字和五頁表格，既不知各行業中哪一個行業比較嚴重，也不知哪一個行業在哪個月補貼比較多；民眾黨團批評，這樣的報告內容，實在是敷衍了事。賴香伶強調，立委替人民監督行政院施政成效，但行政院長蘇貞昌對於國會的態度，非常的不尊重，在財政上沒有說服國會，也沒有說服產業各界，是否是因為決策過於草率、不周延？又或是某些補助、三倍券的發放，有浮濫的可能？「這樣的預算編列、財政規劃，也想請教蘇院長，你覺得這符合財政紀律嗎？」邱臣遠則表示，這次的紓困3.0，沒有看到國發會、經濟部等，對於台灣的產業有長遠的、短中長期的規劃，現在的疫情並不是短時間可以趨緩，「我們必須要學習跟疫情共存，所以產業的超前部署非常重要，包括說國內的紓困基礎建設、產業的紓困基礎建設，我們都要納入考量。」此外，像是交通部在觀光部分的補貼，觀光業其實也有南北補助失衡的狀況，因此各地方資源的分配，都是相關部會必須要去特別重視的。民眾黨團建議必須對今年下半年乃至明年上半年的全球經濟情勢、台灣經濟與就業情勢有推估和預判；必須對前期紓困執行成果有較細緻的報告，行業別分類需按主計處國情統計的細項表列，時間序列的單位應以月為準；對於前期何以有大幅超支，必須分析原因、找出問題，才能避免紓困3.0重蹈覆轍；這些龐大紓困預算都是舉債，不要讓人民「無故背債」，尤其不要為粗糙的決策背債。