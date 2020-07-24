在Podcast平台為台灣發聲　張銘祐開「立委差一點」頻道

▲民進黨於第10屆的立委選舉徵召年輕人投入艱困選區，並以「Ｔeam for taiwan」為主視覺、取名「台灣派隊」。（圖／張銘祐提供）

民進黨於第10屆的立委選舉徵召9位年輕人投入艱困選區，並取名「台灣派隊」，其中賴品妤、莊競程順利當選立委，另吳怡農、蔡沐霖、謝佩芬、周江杰及李問都轉任黨職；至於張銘祐則選擇Podcast平台開設頻道，繼續為台灣發聲。參選新北市第11選區落敗的張銘祐，並未如同「台灣派隊」落選的其他成員轉入黨職服務，而是選擇在Podcast平台開設「立委差一點」的頻道，透過生動有趣的台語跟聽眾聊選舉講政治；此舉也讓張銘祐這位「差一點」當選的立委落選人在國會外，反而多了一個可以接觸到更多人的發聲管道。擔任政論節目名嘴的張銘祐，去年接受民進黨徵召參選新北市第11選區的立委，對上尋求7連霸的國民黨資深現任立委羅明才；張銘祐在缺乏資源的情況下，打的相當辛苦，利用網路的直播、影片、圖卡、論述等空軍方式，硬是把原本跟對手的聲勢差距拉起來，加上陸軍的勤走拜票，雖未能擊敗對手順利當選，但也獲得民進黨在該選區有史以來的高票73755票。張銘祐選後對政治、台灣的未來依舊懷抱著許多想法，發現Padcast竄紅，因此馬上就開設個人頻道，取名「立委差一點」是為了讓政治話題不再那麼嚴肅，「差一點就是沒選上，一個參選卻落選的候選人現身說法，會讓政治圈外的一般民眾，更容易進入政治裡面，了解每天都在影響每個人的政治，而不把政治當成枯燥乏味，或甚至黑箱不透明的禁忌。」張銘祐用擅長的流利台灣話，在空中輕鬆的聊天、分享時事，邀聽眾在線上聽他「贛古」政治，短短1個月衝上 Podcast平台的「熱議發燒」類第3名，聽眾人數還超過當選的票數；張銘祐認為，Podcast平台讓他這位「差一點」當選的立委落選人在國會外，反而有一個可接觸到更多人的發聲管道，為日後繞回到政治保留了更寬廣的空間。