觸口梅花鹿園第1隻新生鹿　蔡英文取名為「Q弟」

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▲鄒族舞蹈歡迎蔡英文總統。(圖／記者陳惲朋攝）

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▲蔡英文總統以200元振興券+1000元現金，向阿里山咖啡王子方政倫買咖啡。(圖／記者陳惲朋攝）

蔡英文總統今(24)日，在嘉義縣、市進行參拜、參訪、巡禮與手作體驗等，一連跑了6個行程，期間以200元振興券+1000元現金，向阿里山咖啡王子方政倫買咖啡，並為逐鹿社區理事長莊莫俄手創的觸口梅花鹿園區，第1隻新生的公梅花鹿，取名為「Q弟」。蔡英文今天一早10點，就在總統府副秘書長李俊俋等人陪同，到嘉義市的天后宮參拜媽祖，並到天后宮二樓閉門召開會議，隨後到民雄工業區的三太造機廠參訪午後，即到美麗的牛埔仔大草原愛情圖書館，對嘉義的伴手禮一一巡禮，親自參與鳯梨酥的手作體驗。蔡英文在嘉義縣長翁章梁、議長張明達、立委陳明文等人的陪同，到阿里山國家風景區管理處後方的觸口梅花鹿園區，接受鄒族的舞蹈歡迎後，即在鹿園區內的涼亭，由阿里山咖啡王子方政倫現場沖泡咖啡，請總統品嚐，蔡英文直說「好喝」蔡英文表示每天早上都是自己親手沖咖啡喝；因為咖啡好喝，蔡英文當場以200元的振興券再加1000元現金，向方政倫買咖啡豆。梅花鹿園區成立3年就傳喜訊，在飼養員的細心呵護與照顧下，終於在7天前繁衍出第1隻第二代公的梅花鹿，蔡英文歡喜的為新生的梅花鹿取名為「Q弟」蔡英文說，因為嘉義的身份證號碼是Q開頭的，所以取名叫「Q弟」。