公務員自盡因外界未審先宣判？柯文哲：家屬感受最真實

日前因為涉嫌在電梯檢查過程中收賄，遭到檢調搜索的台北市建管處公務員曾華崇，23日時被發現陳屍於基隆河南湖橋下，疑似是自盡。台北市副市長黃珊珊及都發局長黃景茂昨出面代轉家屬澄清部分報導不實，也有消息指出外界對於曾華崇未審先宣判造成其壓力過大。對此台北市長柯文哲今天（25日）受訪時也直言「家屬的感受是最真實的」。
曾華崇身為建管處科員，在進行台北市內場所的電梯檢查時，疑似向業者超收檢查費用，以便提前且快速檢查過關。此外檢調更查出曾華崇與另名周姓公務員，以檢察事務繁多，需「增聘私人助理為由」，向電梯業者收取賄款。不過都發局也隨即澄清，該助理為「三個檢測協會共同聘用」，更質疑外界「未審先宣判」。副市長黃珊珊24日接受媒體訪問時，更轉述家屬說法，表示部分報導不實。
不過此番說法也引發外界質疑，原因在於15日建管處遭檢調搜索後，17日隨即召開人評會，對曾華崇予以記大過處分。台北市議員林亮君直言，「現在北市府反過來質疑輿論未審先宣判，根本是互踢皮球、推卸責任的政治發言。」更質疑都發局長黃景茂「社會輿論已經未審先判，造成曾姓工程師與建管處同仁很大壓力」的說法是在卸責。
而柯文哲今天上午受訪時被問到相關議題，則表示「家屬感受最真實」。「我那天有去慰問家屬，家屬也是這樣，不管是死者的太太或是弟弟，對這種輿論，不要把一些跟他完全沒有關的事都怪到他頭上，家屬是對這事情不滿。」柯文哲強調，市府當然有責任，但是很多東西叫積弊已深，也不是一天可以去改掉。
「我也不想在這地方再講太多，但是從這個大灣北段、內湖五期、力行路到社子島、關渡平原，台北市到處都有違建，當然這些也不是一天可以解決掉。」柯文哲說，「所以我還是這樣，我相信台北市還是在進步的方向前進，而且到了第二任期我覺得整個進步更快。」
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