藍綠互揭論文爭議　國民黨：蘇嘉全論文大幅抄襲

「論文大戰」，彼此互相起對方從政人士的底，互控抄襲。今(25)日國民黨中央召開記者會，指控綠營上至總統蔡英文，到立委張廖萬堅，論文都有道德及程序上的瑕疵，處理態度卻和國民黨不同，始終拒絕出面說明，即便有錯也要強辯、不願道歉。

總統蔡英文教授升等公文列密件，還保密到民國138年，論文錯誤擺出，蔡英文也沒說清楚；前總統府祕書長陳菊的口試委員4位有3位都是親綠背景，論文結論說要改善外勞人權，寫完馬上爆發高捷外勞暴動事件，成為國際醜聞；代表民進黨參與高雄補選的陳其邁期刊掛第一作者，但當時防疫工作繁重，陳其邁有時間寫論文？還是當了大官就搶掛第一作者；就連前副總統陳建仁都有論文抄襲爭議，當時陳建仁也坦承但辯稱抄錄不當。

王育敏指出，現任總統府秘書長蘇嘉全也論文抄襲，經過北檢調查認證，蘇嘉全論文在研究動機、文獻回顧與相關課題探討、結論等部分，確實與他哥哥的女婿陳永森的論文多處雷同，不是蘇嘉全一句「論文是貨真價實」就可以輕輕帶過。

國民黨立委李德維表示，現在社會對於南部政治人物在中山大學得到學位的狀況多有質疑，制度面上來說是要檢討台灣高等教育是否出問題，特別是在入學、授予高等學位時要嚴謹，在蘇嘉全論文中也有不少篇幅跟陳永森、陳章波兩人文章高度重疊；以及中山大學特別為親綠網紅、焦糖哥哥陳嘉行開後門，但後續就把所謂的焦糖條款給取消，這些都是高等教育出問題，千萬不要淪為酬庸開後門的狀況。

而對於黨內立委鄭正鈐也遭指控論文抄襲，王育敏表示，在面對爭議時，國民黨的人都會出面澄清或道歉，但民進黨總是雙重標準，對於自身爭議能躲則躲、或堅不認錯，社會大眾該以同樣標準檢視民進黨政治人物的論文。

國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁被指控多年前論文抄襲，引起藍綠陣營間的文傳會主委王育敏質疑，