論文抄襲波及江啟臣　朱立倫：仍肯定他的努力

國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁因論文抄襲風波，重創個人形象及國民黨選情。今(25)日李眉蓁將成立競選總部，邀請了黨主席江啟臣、前主席朱立倫及洪秀柱、黨內明星立委蔣萬安來站台。而在南下為李眉蓁助選前，朱立倫受訪時表示，李眉蓁已經針對論文事件道歉，基於李是國民黨員、鼓勵年輕人參政，在台北的行程結束後他仍會到高雄為李眉蓁站台。針對論文風波對選情的影響，朱立倫認為一定會有，但這次補選有幾項比論文更重要的意義，「對民進黨今天中央執政、過去二十幾年來在高雄，今天他們又回來，大家能不能接受；第二、也要考慮李眉蓁願意為高雄奉獻的熱忱，大家也會給肯定，過去這段時間論文會有衝擊，接下來眉蓁要更努力、謙卑去獲得肯定。」媒體問朱立倫，江啟臣找來李眉蓁，李的表現江是否也要負責？朱立倫說「今天最重要，全黨大家一起努力 不管補選、修憲，非常多重要議題，我們要展現國民黨努力決心、改革信念，也會支持江主席。」朱立倫進一步補充，不管是過去江啟臣的努力，或今天南下高雄，他都秉持作為國民黨員，支持黨提名同志、支持江啟臣的努力。他也提到昨(24)日他對修憲提出三大方向十大主張，「我過去多年來提出的，國民黨可用、全黨共識，成為修憲主張 一樣，外面跟內部力量結合起來，國民黨更凝結擴大。」