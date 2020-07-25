對高雄示愛　陳其邁：一生唯一的選擇只有高雄 

▲行政院長蘇貞昌院長將他象徵會做事認證的撞球桿，送給陳其邁。（圖／記者鄭婷襄攝，2020.07.25）

熱愛高雄是我一生的志業，假如讓我一生只愛、只做一個選擇，我的選擇只有高雄，我以做為高雄人為榮」

「會做事 趕緊衝」緊衝連線挺陳其邁造勢大會今（25）日在高雄展覽館登場，陳其邁特別對高雄示愛：「熱愛高雄是我一生的志業，假如讓我一生只愛、只做一個選擇，我的選擇只有高雄，我以做為高雄人為榮」。行政院長蘇貞昌也特地將向大眾報告政策時使用的撞球桿送給陳其邁，代表傳承有政府會做事的理念，中央地方一起努力。陳其邁表示，在這一年多來高雄吵吵鬧鬧、充滿爭議、都沒有進步，記得去年一月，跟蘇貞昌院長到行政院服務，那時候國民黨都在笑這兩人是「敗選者聯盟」，冷嘲熱諷，嘻笑辱罵，但是蘇院長說，沒關係，讓他們盡量笑，他們笑越大聲，我們頭壓越低，為了人民更努力打拚，所以在他的辦公室電腦桌前面列了一張密密麻麻，寫的都是為什麼選輸的原因，一項一項的解決人民的困難，反省、改進，繼續衝繼續拚，衝衝衝、緊緊緊，「有政府、會做事」的團隊是近幾年人民施政滿意度最高的內閣，陳其邁也說，他以身為「有政府、會做事」團隊為榮。陳其邁強調，做為高雄的子弟，在內閣服務不敢讓高雄漏氣，高雄下大雨、淹大水、登革熱，我沒有忘記自己是高雄人，在深夜都堅持要回來高雄，高雄有需要我一定會跟高雄站在一起，國民黨那時候常常因此攻擊他，陳其邁也三問國民黨「難道我回到我心愛的故鄉有錯嗎？」、「我關心高雄有錯嗎？」、「我作為行政院副院長可以幫高雄更多，可以讓高雄更好，難道這樣有錯嗎？」，陳其邁也向高雄真情告白：「陳其邁也祭出六項重要的經濟政策，第一：「橋頭科學園區」，希望能在最快的時間，中央政府補助350億，打造台南到高雄的科技走廊，未來成為全世界最有價值的半導體產業聚落；第二：「傳統產業快速轉型」，高雄的傳統產業非常多，希望未來不管是在扣件、印刷電路板，能夠打造成為亞洲的高階製造中心；第三，「引進高科技產業」，跟國際大廠合作，配合高科技產業的快速成長，打造亞洲新灣區成為AIOT新創園區；第四：「觀光產業商圈整合」，高雄有山有海有河，是美麗的港灣城市，希望運用高雄的優勢，對觀光、郵輪產業等，未來商圈和中小企業都能夠媒合更多市場，替市民經濟創造更多機會。另外，鳳山是高雄的文化古都，未來也希望能夠加速的整合國有土地，爭取經濟部的設計研究院跟文化部的文策院，有更多的文化資源注入；陳其邁表示，蔡英文總統跟蘇貞昌院長對高雄就業的問題非常關心，國艦國造將會創造千億的產值，約一萬個就業機會，風力發電也已經成立三大中心，所以國防產業跟綠能產業，將會是高雄未來的明星產業。陳其邁指出，在高雄城市轉型、發展的關鍵時刻，需要一個了解國際情勢、了解整個國內產業發展，最重要就是要非常認識高雄、未來城市發展的方向，「有政府會做事」，一定會把過去中央服務的經驗，加上蘇貞昌院長的大力支持之下，讓高雄的產業快速轉型，讓高雄的年輕子弟不用離鄉背井，青年朋友可以在故鄉實現理想，陳其邁也宣示他「已經準備好了」，高雄轉型的引擎已經發動，他會跟行政院的蘇院長跟所有高雄市民跟整個產業界一起攜手同心，為高雄的建設、經濟發展大步邁進。