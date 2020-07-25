三倍券比消費券多花2.9億！她酸政府「腦子有洞」：小氣

振興三倍券全台 15 號正式上路，國民黨立委洪孟楷昨（ 24 ）日就揭露行政院三倍券比馬英九時期發放的消費券少發了 1600 元，但成本卻高出 2.9 億元，儘管行政院發言人丁怡銘解釋原因包含印刷原物料和人力成本的上漲。對此，國民黨南港內湖市議員游淑慧就譏諷蔡政府是「笨蛋」，並在臉書直言「不是早叫你們發現金了」。

洪孟楷昨日在臉書指出，行政院通過「紓困 3.0」追加預算 2100 億元，而預算書上的三倍券成本竟然高達 22.56 億元，比馬政府發放的消費券還高出 2.9 億，並指責蔡政府「因為好大喜功用四種發放方式，其複雜的結果就是整個成本增加」，同時指出三倍券比過去還要少了 1600 元，成本卻增加近 3 億元，忍不住痛批「這是把全民當凱子？這樣濫用公帑真的比扯鈴還扯，如此錯誤的政策該有人負責」。

對此，游淑慧就跟著猛酸執政黨「笨蛋，不是早叫你們發現金了？」，更表示「發現金不就不需要『印製成本和原物料』？」，另外她也質疑為甚麼香港、日本、新加坡和美國等政府都是發現金台灣卻不行，更批「人家政府不但發的快、發的多、還發的誠意，也不會把人民當賊，要先跟你拿1000元，更不會跟人民算計，要求三倍券半年花完」。

▲游淑慧臉書錳酸民進黨是「笨蛋」，直言早說要發現金。（圖／翻攝自游淑慧臉書）

事實上，針對行政院振興三倍券成本多追加了 2.9 億一事，行政院發言人丁怡銘就出面反擊表示，印刷原物料價格和人力成本上漲許多，就算要從成本數字來比較，消費券耗資 8 百多億遠比三倍券 5 百多億來的高，帶動的非替代性消費卻沒有三倍券成功，另外也補充因為紙本三倍券增加了許多防偽技術和多元便民領券的管道，所以減少了像國民黨時代消費券運送過程還產生的遺失問題。（編輯：楊智傑）