APEC部長會議線上舉行　鄧振中大談防疫經驗

今年APEC部長級會議今 （25）日在線上召開，行政院政務委員鄧振中代表我國參與，除於會中強調台灣防疫表現優異外，他也呼籲世界各國相互支援。行政院表示，今年的部長級會議因為受到新冠肺炎疫情影響，因此在線上召開。我國與美國、日本等亞太地區21個國家的貿易部長在今日APEC貿易部長會議中，共同討論如何在新冠肺炎疫情中維持自由開放的貿易與投資體制。行政院鄧振中政務委員代表我國參加本屆會議，並強調疫情當中台灣表現優異，GDP仍能維持1.6%的成長率；他指出，行政院經貿談判辦公室今（25）日表示，我國不僅沒有封城、停班、停課措施，更沒有大規模的社區感染，社會百業仍能有秩序地運作，並可以向國際社會伸出援手，證明台灣確實能夠幫上忙。行政院經貿辦表示，會議主席則對我國的防疫成果卓越，特別是我國公私部門合作及運用科技，並對中小企業提供很多及時的輔助和振興措施表示讚許。鄧振中在會中呼籲各國維持重要物資的流通、緊急之貿易限制措施應符合WTO規範、必要物資、服務及人員應保持流通，促進其便捷化、對於自發性的調降關稅措施樂觀其成及加強研發促成供應連結不中斷，增加韌性。行政院經貿辦強調，在這次會議中，如何促進防疫的重要必需物資流通是各國關切的重點。鄧政委強調，在疫情之下，台灣很願意和各國對話及合作，共同面對未來可能的難關。APEC以促成共識及對話為基礎的運作模式，並廣泛與各國企業界交換意見，對於增加各國經濟的韌性及在疫情中尋求合作機會，幫助很大。