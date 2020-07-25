柯文哲擔心選不上總統？陳佩琪臉書爆：先生開始重新上課

台北市長柯文哲的妻子陳佩琪，時常透過臉書粉絲專頁發表針砭時事，或者分享與柯文哲有關的相關訊息。而隨著柯文哲今天（25日）南下到高雄，陳佩琪則又在臉書上發文了。批評柯文哲「先生一大早要我幫他收拾換洗衣物後就跑掉了， 也沒跟我說要去哪。」而報復手段就是「寫一大篇讓他心驚膽跳的臉書。」陳佩琪更直言，先生疑似是擔心市長下台後會失業，而且深知「有XX黨選不上總統」，又適逢六年一期的換照時間，最近開始重新上外科的教育課程。陳佩琪在臉書上PO文表示，「最近疫情平穩， 我們的醫學會又開始上實體課程了， 雖然衛福部已經降低所有次專科換證的學分數，但還是不敢太偷懶，有課都會乖乖去上。」陳佩琪說，「此外，我也會上網幫先生搜尋外科的教育課程，他六年換照的時間也快到了， 不認真些，搞不好市長下台後，真的會失業，以前叫他去上，都推三阻四地說沒時間， 現在大概有所覺悟了，都會乖乖去了」。而話鋒一轉，陳佩琪仍舊不忘提到政治。「有人喜歡酸他準備要選總統一事，通常也會順便把我罵進去，其實不必如此啦，因為我幫他找課程，就是心裡很清楚，再怎麼選，也選不贏XX黨的啦。」陳佩琪更揭露與柯文哲的日常對話，表示柯文哲曾經稱讚她的臉書貼文，其中關於「選舉要贏，要有東廠、網軍，還有前瞻。」陳佩琪更回應柯文哲「甭記這麼多啦， 就是你教我的，沒黨產不打緊，就都用國家資源去打選戰就好了， 記那麼多幹嘛 ，好好排出時間去上課拿學分要緊啦！」。