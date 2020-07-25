立法院、高雄輔選兩頭跑過勞了？蔡壁如病倒進醫院掛點滴

民眾黨不分區立委蔡壁如，傳出昨天（24日）下午疑似累倒就醫，目前仍在醫院觀察當中。不過根據NOWnews今日新聞掌握的消息，蔡壁如平日在立法院與民眾黨一同進行議事攻防之餘，每逢週末都會南下到高雄為民眾黨徵召的高雄市長候選人吳益政輔選。而最近在頻頻南來北往的情況下，似乎是因為太過繁忙、休息時間不足，導致蔡壁如的身體早已出了狀況。而最近適逢考試院及監察院人事提名案，以及審議國民法官制度，蔡壁如都配合民眾黨立法院黨團的運作，不僅一同抗爭，表決大戰時也都守候在議場挑燈夜戰。據了解蔡壁如上週從高雄回來後，疑似就出現身體不適的狀況。記者也透過電話向蔡壁如本人求證，對於生病一事蔡壁如並未否認，表示「似乎是吃了大腸桿菌超標的東西，導致腸胃有些問題。」不過蔡壁如當時仍強調身體並無大礙。不過隨著立法院臨時會的結束，蔡壁如23日就南下到高雄為吳益政輔選。據民眾黨內人士指出，24日中午在召開例行會議時，就有察覺到蔡壁如有異狀，之後更出現類似中暑的症狀，也隨即將蔡壁如送往醫院進行治療。而直至今天（25日）仍在醫院吊點滴進行休養，據了解疑似是太過勞累體力透支，才導致蔡壁如身體出狀況。而根據了解，目前蔡壁如身體狀況趨於穩定，只是需要進一步的休息。