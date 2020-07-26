監院人事案　時力民調：過半民眾不滿意、對陳菊沒信心

▲時代力量公布最新政情報告，過半民眾不滿監院人事案。（圖／時代力量提供）

立院臨時會日前在爭議之中通過監察院人事案，陳菊在多數在野黨反對下接任監察院長。時代力量今（26）日公布最新政情報告，過半民眾不滿監院人事案，三倍券雖然發放順利，但是整體振興成效仍有待觀察。針對總統及閣揆滿意度，時力民調指出，蔡英文總統滿意度為60.8%，蘇貞昌院長為56.1%，與上個月調查維持平盤。至於不滿意度部分較有明顯差距，蔡英文30.1%、蘇貞昌35.7%，較上個月分別上升5.0%和4.1%。時力黨主席徐永明表示，民調顯示目前仍是民進黨完全執政的黃金期，但滿意及不滿意度的差距明顯縮小，如何利用執政能量推動改革及回應民意，在後疫情時代維持高支持率，是蔡總統接下來要面對的關鍵課題。針對國會的監督表現，民調指出，民進黨以25.9％持續得到最多肯定，國民黨以22.6％竄升第二，其後依序為時代力量22.4%、民眾黨16.1%、台灣基進7.3％。而最能堅持公平正義及查弊打貪的政黨，民進黨20.2%第一，時代力量18.1%居次，其後依序為國民黨15.6%，民眾黨12%，台灣基進4.8%，排序不變。時代力量智庫執行長李兆立表示，民眾黨支持者中，過去幾次調查中皆有5成左右認為民眾黨監督表現最佳，其次依序為時代力量的3成及國民黨的2成，於這次調查首度出現變動，變成國民黨31.8%及時代力量19.8%，是否受高雄補選喊出「藍白合」及監院人事案占主席台的影響，值得後續觀察。在振興三倍券民調方面，有67.6%的民眾已領取實體券或登記數位券，其中有70.4%表示領取過程方便，僅25.6%表示不方便。至於三倍券的用途，最高的三個依序為百貨/賣場57.7%、超商/超市33.1%、旅遊住宿12.8%。政府不斷提到要振興的餐廳和夜市攤販，分別僅9.1%和5.5%。交通部推出的「安心旅遊補助方案」，有50.5%的民眾表示會增加國旅意願，45.5%表示不會增加。李兆立指出，從調查結果顯示，三倍券和國旅補助的加乘效果並不明顯，其他包括藝fun券、動滋券、農遊券等，與三倍券的對應加乘等，值得後續觀察評估。徐永明提醒，立法院即將以臨時會處理紓困振興預算的追加，如何把舉債來的錢花在刀口上，發揮更加的振興效果，是接下來國會的審查重點。有關監察院人事同意權，有61.7%的民眾對於審查過程並不滿意，其中有57.1%認為民進黨應對此負最大責任。而對陳菊擔任監察院長能否超越黨派，維持中立？38.8%的民眾有信心，53.3%的民眾沒信心。至於立法院是否會通過廢除監察院的修憲案，讓本屆成為末代監委，則有53.0%的民眾沒信心，有信心僅30.0%。台灣北社副理事長曾建元表示，國會監督團體已對這次監院人事案的過程提出公開譴責，不僅國民黨以抗爭來癱瘓審查，對被提名人實質放水，立法院長游錫堃也未發揮調和功能，維持議事程序的完整性。特別針對本屆考試及監察委員被提名人，對於「廢考監」這項修憲重點議題的具體想法為何，社會竟無緣在審查過程中實質檢視，自然影響民眾對修憲的信心。有關日前蘇貞昌女兒蘇巧純的旗下公司「二三設計」，在蘇貞昌擔任閣揆期間拿到政府標案，有49.5%的受訪民眾認為基於利益迴避，二三設計不應投標。徐永明表示，包括政府如何落實利益迴避，以及如何面對論文爭議，建立不分黨派的一致標準，「讓整個政府運作和政治都更公平公正，人民都在盯著看。」本次調查是委託趨勢民調針對全國20歲以上民眾，於7月18、20、21日以分層比例抽樣方式進行市話調查，共完成1,095份有效樣本，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負3%。依戶籍、性別、年齡和教育程度進行加權。