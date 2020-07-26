本月第6度！美軍E-8C對中國偵蒐　國軍全程掌握

▲美軍E-8C「聯合之星」（Joint STARS）指揮機近期頻在南海進行偵蒐。（圖／美國空軍）

分享全球軍機動態的「Callsign: CANUK78」，以及中國北京大學海洋研究院的「南海戰略態勢感知計畫」

（SCS Probing Initiative）推特今（26）日都指出，

「聯合之星」（Joint STARS）指揮機在南海對中國執行情蒐。國防部對此回應表示，國軍對於台海周遭海、空狀況均嚴密掌握。

根據「南海戰略態勢感知計畫」推特指出，美軍

EP-3E電偵機各一架，今日上午經由台灣南部巴士海峽前往南中國海進行偵搜。這也是E-8C指揮機在本月第6度對中國進行偵搜任務。國防部對此則是不願評論，但強調，國軍對於台海周遭海、空狀況均嚴密掌握。

E-8C改良自二手波音707客機的機體，於1991年服役，由美國軍火大廠

諾斯洛普·格魯曼公司（Northrop Grumman）所生產，

配備「聯合監視目標攻擊雷達系統」（Joint Surveillance Target Attack Radar System），英文簡稱為「Joint STARS」，所以又被稱為E-8「聯合之星」。E-8C具備機載地面監視、戰鬥管理、指揮及控制功能，可以跟蹤地面車輛及部分飛機、收集圖像、向地面和空中的指揮人員傳遞戰術圖像。

美軍一共採購17架

，每架造價約2.4億美元，由美國空軍與空中國民兵使用。

首次參加軍事作戰為1991年沙漠風暴行動，成功偵測到伊拉克的戰車與飛毛腿飛彈部隊。

據了解，美國空軍E-8C分別在13日、15日、 17日 、21日和22日連續五天，進入南海上空進行偵搜，

美國與中國大陸在南海情勢持續緊張，美軍一架E-8CE-8C與E-8CE-8