李眉蓁論文風波　柯文哲：從政後學位不是找槍手就是放水

國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁論文遭爆涉嫌抄襲，重創個人形象及國民黨高雄選情。台北市長柯文哲今（26）日表示，政治人物

從政以後靠自己實力拿到學位的人很少，不是找槍手代寫，不然就是一路放水到底。

李眉蓁論文遭爆涉嫌抄襲，

柯文哲26日前往台中市和平區輔選，媒體詢問國民黨反控民進黨一堆民代也涉抄襲？柯文哲認為，李眉蓁這次是揭開了潘朵拉的盒子，坦白講，從政以後還真的有辦法拿到碩士、博士學位，真的靠自己實力去拿到的，很少很少，「要嘛就是找槍手代寫，不然就是一路放水到底」，這也反映台灣這國家過去就是非常急，柯文哲引用海濤法師講的話，你的眼睛業障重，一切都是假的。

柯文哲指出，真的要踢爆、要追究，一大堆人學位哪有可能是真的，當市長、部長、民意代表，真的去念一個學位？不太可能，他認為，趁這個機會讓台灣社會再去反省一遍，「其實學位不要變成裝飾品」。



柯文哲的妻子陳佩琪日前在臉書上表示，柯文哲外科證書換照的時間快到了，上網幫柯文哲找外科教育課程，過去叫柯文哲去上課，他都會推三阻四說沒時間，但現在大概有所覺悟，都會乖乖去了，她指出「不認真些，搞不好市長下台後，真的會失業 」。柯文哲受訪解釋，就算要當總統，也不能把外科的專科證書丟了，該去上課還是要上課。



柯文哲指出，因為外科專科每6年要600個學分，他自己前面幾年學分都很少，所以陳佩琪說「再不去上課，外科專科的證書都不見了」，後來發現還是要乖乖去 ，「就算你要當總統，也不能把外科專科的證書都丟了，該去上課還是要上課」。對於2024角逐總統？柯文哲重申，我態度就是這樣，該怎麼做就怎麼做，每天照這樣準備，該做的事情做好。











