警驅離太陽花群眾失當　監院通過糾正北市警局與警政署

2014年爆發「太陽花學運」事件，抗議群眾攻佔行政院遭警方強制驅離，監察委員瓦歷斯．貝林調查後認為，過程中多名員警與民眾受到輕重傷，顯見台北市警局處理失當，內政部警政署督導不周亦有違失，有損警察機關及政府形象；因此，監察院通過糾正台北市警察局與警政署案。監察院調查報告指出，台北市警察局對所屬員警教育訓練不足，執行驅離勤務技巧未盡周延，導致陳抗群眾於2014年3月24日進入行政院抗議，遭警察人員以強制手段執行淨空過程中，造成員警191人及民眾38人受傷，另有超過百件民眾控告政府官員殺人未遂案件。經台北地方法院判決，台北市政府警察局應給付前立法委員周倪安等多人國家賠償。監察院也表示，台北市警察局身為台北市警察勤務規劃監督機構，負有轄區警察勤務的規劃、指揮、管制、督導及考核權責；警政署身為全國警察行政事務主管機關，負有統一指揮、監督全國警察機關（構）執行警察任務，遇有重大、突發、緊急案件處理及勤務時，並有指揮、管制、督導、支援及與有關機關之聯繫、協調事項之權責。監察院認為，本事件於規劃、執行及督導等面向，台北市警察局與警政署均有未盡周延及應策進之處，對所屬監督不周咎責難辭。另外，本事件警察人員執行驅離勤務使用警械時，部分員警未依警械使用條例規定穿著制服，衍生部分執法過當員警責任礙難釐清，執法機關怠於偵審的爭議，連帶影響民眾對警察機關及政府的信賴，核有失當。監察院表示，本案經媒體及網路大幅報導，執行淨空各任務警政機關也未適時澄清說明，有損警察人員、警察機關及政府形象，有所違失。警政署身為全國性警察服制、法制的主管機關，內政部身為全國警察行政事務的主管機關，內政部應督飭警政署確實檢討改進，並督促所屬警察機關落實貫徹，以兼顧保障人民集會遊行自由與維持公共秩序。