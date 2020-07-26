李眉蓁婦女社團後援會成立　李乾龍選前將常駐高雄

今（26）日下午，國民黨高雄市長候選人李眉蓁在高雄林皇宮舉辦高雄市婦女社團後援會「千人牽手 蓁高雄新女力後援會」成立活動，包括國民黨秘書長李乾龍、競選總部主委林絲娛、台東縣長饒慶鈴及李眉蓁的婆婆均到場，李乾龍表示，從現在起至投票的那一天，他會常駐高雄，跟李眉蓁站在一起。李乾龍表示，當初在徵選市長候選人的時候她就在名單裡，她不是第一名，但是她願意在國民黨最艱困的時候站出來，大家共同來努力，過去的抹黑沒有把李眉蓁打倒，大家要勇敢站出來，不要讓貪腐集團重返高雄，我們對李眉蓁有信心，讓她把高雄變成一個真善美的都市，李乾龍並表示他從現在起至投票的那一天，他都會常駐高雄，跟大家、跟李眉蓁站在一起。李眉蓁表示，這次的候選人當中只有她是女性，希望能夠讓女性發揮堅強的特性，未來她一定重視婦幼，讓女性出頭天，讓養育下一代不再有負擔，讓女性在職場不會被霸凌，她一定會注重下一代，話鋒一轉，李眉蓁也批評，陳其邁的競選口號是「兩年拼四年」，其實是「兩年騙四年」，高雄人難道沒有長眼睛嗎？為什麼只有他要回來當我們的市長？李眉蓁質疑，我們的國家難道變得這麼不公道嗎？她重批，在民進黨帶領之下，沒經濟、沒權利、沒是非，都他們說了算，「民進黨你們到底吃飽了沒」？假借民主分資源，我們還要這樣下去嗎？李眉蓁強調，她的學歷不重要，重要的是我們的未來、我們的下一代，她從出生、成長到嫁給高雄人，她從未離開過高雄，她才是正港的高雄人！李眉蓁強調，很感謝大家沒離開，很感謝大家來為韓市長討公道，希望8月15日大家一定要站出來投票，因為我們若再不站出來，台灣跟高雄就會被綠營整碗捧去，「我不會再哭了，我會跟大家一起拼到底」！今（26）日「2020百工百業挺其邁大會」，總統蔡英文也到場替陳其邁助選，李眉蓁說，大家都知道國家隊已經進入陳其邁的總部，當成最佳的助選員，這次就證實了，連總統都來替他助選，相信國家隊都已經進入他的總部了，目前還是會按照自己的步驟繼續前進，至於韓國瑜市長我們還是持續跟他聯絡中，因為還沒敲到正確的時間就還沒跟大家報告。而針對中山大學上午曾發出聲明表示將會確實檢討，論文指導學生人數與碩士在職專班運作方式，連同黨議員李雅靜也捲入碩士論文口試委員風波，對此李眉蓁則表示，尊重學校的決定，論文相關事件希望到此為止就不回應。