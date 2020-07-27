參審制跨出司改一大步？民調：47%民眾沒聽過國民法官

台灣民意基金會今(27)日針對司法改革、總統聲望、五權憲法運作開民調記者會。上周立法院經過冗長表決才通過的《國民法官法》，經調查竟只有17.5%的民眾自認了解國民法官的內涵，而高達47%的民眾表示「沒聽過國民法官這個名詞」。而朝野對於國民法官是走日本的參審制，由3名職業法官在參酌6位國民法官的意見後，最終仍由職業法官做出裁決；或陪審制，由9位國民法官來判斷是否有罪，若有罪交給職業法官來量刑。國民黨團、民眾黨團、時代力量黨團支持的版本都有陪審制、或參審、陪審並行，民進黨則強力支持參審，並以過半多數表決通過。而根據民調，支持民進黨、唯一挺參審制的民眾有62.5%；支持時代力量主張、力挺陪審制的民眾有68.8%；支持國民黨、台灣民眾黨提出的兩軌併行、試行一段時間後再決定的民眾有80.6%。本次調查由台灣民意基金會游盈隆教授負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析；山水民意研究公司受基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談與統計分析。訪問期間是2020年7月20-22三天；以全國為範圍的二十歲以上成年人；抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣；有效樣本1076人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.99個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基金會。