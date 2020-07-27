秀大國實力、蒐集情報？美軍機逼近中國僅76公里

美中關係近期陷入冰點，除要求對方關閉大使館外，美國軍機更頻繁在南海與台海周邊執行偵蒐任務，美軍P-8A反潛巡邏機昨（26）日甚至靠近中國大陸沿海只有76公里，蒐集情報與展示大國實力意味濃厚。

根據中國北京大學海洋研究院的「南海戰略態勢感知計畫」

（SCS Probing Initiative）指出，美軍派出

P-8A反潛機、EP-3E電偵機、RC-135W偵察機、KC-135加油機密集在南中國海巡弋，5月出動約40架次；6月約50架次；7月截至目前為止也將近50架次。

新冠肺炎蔓延，美軍成為主要受害者之一，海軍羅斯福號航艦

（USS Theodore Roosevelt，

CVN-71

）

因為新冠肺炎群聚感染，一度停靠在關島實施長達2個月的「靠岸防疫隔離」，直到5月21日才重新出港恢復戰備；

部署在印太地區的另外3艘航艦，包括雷根號（USS Ronald Reagan，CVN-76）、卡爾文森號（USS Carl Vinson，CVN-70）與尼米茲號（USS Nimitz，CVN-68），艦上也相繼傳出確診疫情。

為了彌補艦艇力量因疫情肆虐引發的戰力缺口，美軍透過大型陸基偵察機加化在南海偵察的力道。

近日，美軍電子偵察機頻頻逼近廣東近海空域，更是意在加強蒐集中國大陸電子訊號。RC-135U偵察機主要任務為收集各類電磁波，特別針對跳頻設備；RC-135W可監聽對方雷達和通信設備的電子訊號：俗稱「聯合之星」（Joint STARS）的E-8C指揮機，具備機載地面監視、戰鬥管理、指揮及控制功能，可以跟蹤地面車輛及部分飛機、收集圖像、向地面和空中的指揮人員傳遞戰術圖像：E-3C為全天候預警機（AWACS），主要提供管制、控制、通訊、偵蒐等功能。





上述美軍電偵機頻繁出現南海與中國大陸東南沿海，意味美軍很可能在作實戰推演，透過解放軍演習機會，搜集解放軍武器的電子參數和電磁特徵，以便日後進行模擬反制與攻擊。





P-8A反潛巡邏機是美軍最新型號反潛機，有時美軍一日甚至出動2架次以上在南海與巴士海峽巡弋，很可能是日前在西太平洋菲律賓海域活動的3支航艦打擊群提供警戒，擔心有共軍潛艦從巴士海峽通過，對美軍艦隊不利。





美國今年適逢大選年，現任總統川普因為防疫不力與種族議題處理不當，民調持續落後民主黨對手拜登，與民進黨打選戰一樣，川普希望操作「中國威脅牌」，拉抬選情，未來幾個月美中在外交與軍事磨擦事件恐會不斷增加，但是雙方會避免擦槍走火，防止真的戰爭爆發。



