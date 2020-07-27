藍批紓困預算亂花錢　蘇貞昌：錢都花在刀口上

行政院提出紓困3.0預算，國民黨立院黨團今（27）舉行記者會批評，新編的2100億元，有1235億元是為了補足前面的不足，代表紓困2.0編列不確實，根本不是「超前部署」，財政紀律不及格，蔡總統和行政院長蘇貞昌是在亂花錢。對此，蘇貞昌受訪表示，紓困3.0預算，在立法院的同意下，會繼續進行，就是要讓台灣能夠繼續在疫情最困難中，幫忙最需要幫忙的人，同時能夠振興經濟，「每一個錢都花在刀口上」。蘇貞昌上午前往南投，視察中興新村活化辦理情況。他受訪時說，這一次受到肺炎疫情影響，台灣是亂世中的福地，原因就是政府超前部署，對口罩的生產、相關紓困作業，都是為了保護台灣、讓受衝擊產業得到紓困，以及振興經濟。正因為政府和人民大家一起努力，台灣才能成為亂世中的福地，才受到衝擊最小，現在疫情穩定，現在全世界第一艘郵輪又開始走，就是從台灣開始。而政府超前部署紓困，所以大家都看到，在受衝擊的產業跟個人，有1200萬人得到紓困的救濟等等，失業率也因此而降低。蘇貞昌說，世界各國都編列很大的預算進行紓困，因為很多國家現在還爆發第二波疫情，像歐盟就達60兆新台幣，像美國就30幾兆新台幣、日本就8.8兆。所以台灣現在紓困3.0，在立法院的同意下，會繼續進行，就是要讓台灣能夠繼續在疫情最困難中，幫忙最需要幫忙的人，同時能夠振興經濟，每一個錢都花在刀口上，政府一定會再繼續努力，請人民大家一起支持、一起加油。蘇貞昌25日在高雄為民進黨高雄市長補選候選人陳其邁造勢時，表示他已核定4000億元高雄建設和投資案，對此新北市長侯友宜說「好羨慕」。蘇貞昌則說，每一個縣市長都會為自己的縣市爭取預算，這是很正常，他當縣長無論是當屏東縣長、當台北縣長，也是這樣爭取預算的。行政院長在預算的補助上，一定盡量做到能幫忙地方，像他一上任就補助給新北市，環狀線就2000多億，這中間包括堤防加高、自來水建設，甚至剛剛上個禮拜才去辦活動的衝浪基地等等，都是在補助新北市很大的經費。蘇貞昌表示，所有的縣市長也或許會說他人口最多，或者說他土地最大，或者說升格最慢等等，都是會繼續爭取預算，政府只要做得到的，都盡量來補助，也希望各縣市長加油，國家只有一個，政府只有一個，中央地方合作才是人民之福，也希望大家彼此體諒、互相加油。