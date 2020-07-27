阿帕契直升機採購結餘款　國防部：繳交國庫

針對媒體報導，美軍希望延長在台技術服務，

國防部發言人史順文今（27）日回應表示，此專案目前已核定結案，未來完成結算後的餘款，將依照規定報繳國庫。

勞乃成

李蒨蓉將數張與阿帕契合影的照片PO上網後，引發洩漏軍事機密疑慮，多名航特部軍官遭懲處，勞乃成也遭停飛懲處，黯然離開部隊，重創國軍形象。直到2018年7月17日，

日前陸軍航特部打算在台東豐年民航機場置置阿帕契直升機基地，但是引發地方居民對噪音干擾之疑慮，陸軍宣佈將阿帕契暫緩遷移置東部。

▲陸軍航特部AH-64E阿帕契攻擊直升機。（圖/記者呂炯昌攝）

陸軍「天鷹專案」以593億元向美國採購30架AH-64E阿帕契攻擊直升機，「天鷹專案」即將結案，傳出有數十億元結餘款項，美軍透過美國在台協會（AIT）轉達要求以延長在台技術協助、技術代表留台等方式，希望能把剩餘經費消化完。國防部今（27）日表示，結餘款將依規定繳交國庫。把剩餘經費消化完。陸軍陳水扁執政末期開始建案引進阿帕契攻擊直升機，在2008年與美國波音公司簽約，向美國採購的30架AH-64E阿帕契直升機，含後勤、人員訓練等總價約新台幣593億餘元，單機價格約7.9億元。首批6架阿帕契直升機在2013年11月抵台，第二至四批各6架分別在2014年1月2日、3月18日、8月29日運抵高雄港，最後一批6架於2014年10月18日經由陽明海運運抵台灣。台灣是AH-64E的第一個外銷國，不過在阿帕契的成軍過程中，可說是多災多難。先是歷經首批的6架阿帕契抵台不久，即收到美方飛安通告，由於同型機出現「主傳動箱內螺帽扭力失效」，影響飛安而遭下令停飛，在更換主傳動箱後，才重新展開飛行訓練。2014年4月25日，編號808的阿帕契直升機在進行飛行訓練時，墜毀於龍潭民宅屋頂。陸軍2014年7月15日公布失事調查報告，指出事故主因為環境及人為複合因素。2015年3月29日，陸航601旅時任阿帕契飛官違規帶領藝人李蒨蓉等貴婦團進入營區，陸軍601旅29架阿帕契攻擊直升機正式全戰力成軍，目前全數部署於龍潭601旅基地，以防衛首都。