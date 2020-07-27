「淡水蔡依林」呂孫綾復出　出任蔡英文主席特助

因長相神似蔡依林，而有「淡水蔡依林」封號的民進黨前立委呂孫綾，今年初在立委選舉中敗給國民黨對手洪孟楷，暫時「失業」回歸民間。在離開立法院半年後，最近呂孫綾復出，開始出席民進黨的大大小小會議場合，原來她已經找到新工作了，擔任民進黨主席蔡英文的無給職特助。呂孫綾1988年出生，4年前打敗資深國民黨立委吳育昇進軍國會時，她才28歲，是第9屆立法院最年輕的立委。不過才當一屆立委，今年初選舉失利，在時代力量候選人的分票效應下，以9千多票之差敗給了國民黨候選人洪孟楷。據了解，呂孫綾落選後，和呂孫綾在立院同事過的總統府副秘書長李俊俋關心她，向蔡英文提起她的近況，蔡就透過民進黨秘書長林錫耀，找來呂孫綾擔任黨主席特助。蔡英文原本已有洪耀南、廖顯仁兩名主席特助，呂孫綾是第3個。日前曾有媒體報導，7月中的一次民進黨中常會，當天蔡英文請假未出席，林錫耀未經蔡英文批示，在會中逕自宣布呂孫綾的人事案，讓黨內議論紛紛，尤其時間點適逢黨職改選，質疑有派系因素介入。事實上，此人事案的徵詢過程大約在7月初進行，蔡英文已事先知情，且請林錫耀詢問呂孫綾，呂孫綾答應後，隔週林錫耀才在中常會上宣布。外界可能會質疑呂孫綾擔任黨主席特助是酬庸，不過，其實呂孫綾是無給職，等於在做不支薪的志工。對於找到新工作，呂孫綾接受《NOWnews》訪問表示，黨一直很照顧她，她是以感謝黨栽培的心情接下這個職務，所以當林錫耀徵詢她的時候，她馬上就答應了。至於工作內容，呂孫綾說，就是幫小英到處去交朋友，北中南到處跑，拜會各地支持者、社團和小英之友會等等。每週三也會出席中常會、中執會，協助蔡英文。雖然落選，這半年來，呂孫綾還是持續經營北海岸選區，有任何地方行程都會跑。呂孫綾說，那是她從小生長的地方，選民都是她的親朋好友，她不會跟這塊土地斷了連結。