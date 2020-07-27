柯調整發言體系　陳智菡接任發言人、林珍羽升任副發言人

台北市政府人事異動！原北市府發言人周台竹今（27）日起升任市長室涉外事務總監，專責國際與與兩岸相關事務，而新任發言人則由原自媒體事務組主任研究員、自媒體小組總監陳智菡接任，另隨著發言體系工作調整，台北市長柯文哲也任命媒體事務組秘書林珍羽升任為副發言人。台北市政府副發言人戴于文表示，現任國際事務委員會副主任委員兼北市府發言人周台竹今（27）日免兼發言人職務，並升任市長室涉外事務總監，而臺北市政府發言人一職將由陳智菡升任。戴于文指出，周台竹於發言人任職期間，獲得柯文哲市長肯定，在國際舞台上成功行銷台北，今年雙城論壇也順利完成任務，因此特別任命周台竹擔任市長室涉外事務總監一職，專責處理市長室國際及兩岸相關事務。而新任發言人陳智菡，畢業於政治大學東亞所碩士班，曾任電視台主播、節目製作人及文字記者，屢獲新聞獎項肯定，戴于文說，過去在市府期間，負責自媒體小組及輿情事務，對於新聞媒體業務熟稔，未來將代表市府團隊發言與對外溝通。戴于文也表示，隨著發言體系工作調整，市長也任命林珍羽升任副發言人，林珍羽畢業於臺南應用科技大學美術系，曾任民間公司行銷公關、行銷經理等歷練，未來將與另外兩名副發言人戴于文及黃瀞瑩，一同協助市府發言人對外說明市府各項重大政策。