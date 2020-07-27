柯市府人事異動佈局戰鬥內閣？陳智菡：主要加強市政行銷

台北市長柯文哲調整北市府發言體系，原自媒體小組總監陳智菡接任發言人一職、原媒體事務組秘書林珍羽升任副發言人；陳智菡今（27）日甫上任即接受媒體訪問，她表示市政繁忙、盼能盡快上手，將許多想法實踐，接下來也將會和三位副發言人加強新聞及市政行銷及宣傳。陳智菡今日起即接任北市府發言人，被媒體詢問是否新官上任三把火？他回應表示，沒有三把火，只有滿滿的誠惶誠恐，因為覺得台北市的市政繁忙，有很多需要趕快上手的任務、也希望可以將很多的想法實施、實踐。而由原先兩位副發言人增至三位，是如何分工與安排？陳智菡說，因為台北市政非常的繁忙繁重，除了對外發言外，也分別揮三位各自的專長，加強新聞以及市政宣傳都會行銷工作。而外界認為，陳智菡過去就時常為市政辯護、發言較強悍，陳智菡則表示，她個性以及風格屬於比較直接型的，同時否認攻擊性很強這件事。至於發言體系人事調整，是否為柯文哲為了2022及2024選舉佈局戰鬥內閣？陳智菡強調，每個時期都有不同的調整，接下來主要是針對市政行銷部分做調整、要努力讓大家看到更多市政表現。另外，媒體還特意以情境模式對陳智菡出考題，稱若有柯黑說柯文哲總統夢碎時該如何回應？陳智菡回應「我沒有在他夢中欸，所以我不曉得他到底做夢夢到了什麼，我也不知道他的夢有沒有碎」，輕鬆機靈躲過提問。