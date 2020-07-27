公視總經理請辭震撼彈　葉慶元：如果是國民黨執政會如何

▲葉慶元質疑，如果是國民黨執政時期要編 10 億元命公視作國際宣傳，公民團體會如何反應？（圖／翻攝自葉慶元臉書）

公視今（27）日召開臨時董事會，討論成立國際頻道一事，外界有聲音質疑這是政府的手伸入公視，恐破壞公視的獨立自主性。但在董事會討論後，此案仍獲得投票通過，對此，總經理曹文傑、執行副總經理謝翠玉、新聞部經理蘇啟禎等 3 人當場請辭，拋出震撼彈。國民黨考紀會主委葉慶元直言，如果是國民黨執政時發生這種事，各公民團體會有何反應？公視計畫成立國際頻道，預計以 4 年期間花費 58 億政府預算，遭質疑是接受政府指示做「大內宣」，本應獨立自主不受干涉的功能遭到破壞。而今日公視召開臨時董事會討論此案，並於董事會現場採記名投票，結果仍是以 11 票贊成， 4 票反對通過。綜合媒體報導，總經理曹文傑、執行副總經理謝翠玉、新聞部經理蘇啟禎等 3 人立即請辭，謝翠玉更直言，「我們要為了天邊的雲彩，放棄我們過去的珍惜努力的一切嗎？」蘇啟禎也發聲明表達自己「對此案程序瑕疵及引發內外部信心危機的憂慮」。對此，國民黨考紀會主委葉慶元則在臉書發文表示，「如果是國民黨執政時期，要編 10 億元命公視作國際宣傳，而且強行表決通過，甚至搞到經理團隊請辭，不知道媒體觀察團體、公民團體、澄社、臺灣社……會有什麼反應？」（編輯：倪浩軒）