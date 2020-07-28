參加環太平洋軍演　國防部：優先爭取擔任觀察員

▲兩年一度的環太平洋軍演是美國在太平洋地區舉辦最大規模的多國海上聯合演習。圖為2014年美國海軍參與軍演照片。（圖／美國海軍）

美國參議院日前通過「2021財政年度國防授權法」，國會意見建議邀請台灣參與環太平洋軍演。國防部今（28）日表示，

兩年一度的環太平洋軍演

（ RIMPAC ）是美國在太平洋地區舉辦最大規模的多國海上聯合演習，

淡江大學國際事務與戰略研究所副教授黃介正受訪表示，因為軍演是兩年一度，所以我國要獲邀參加最快也是2022年。如果台灣以觀察員身份參加在夏威夷地面上、各國海軍都參加的學術研討會，不派軍官登上美國軍艦，中國就不太會反對。如果國軍派出敦睦艦隊參加在菲律賓海或是南太平洋海域舉行的軍演，這種方式北京必然會激烈反對。

目前還未接到美方通知，會優先爭取擔任觀察員方式參與環太軍演。國防部今日例行記者會上，媒體詢問是否有受邀參與環太軍演？國防部發言人史順文表示，目前並沒有接到通知。我們會把握當前臺美合作的良好契機，在有助於區域穩並和平、確保國家利益、符合軍事戰略及整體防衛構想下審慎評估，以循序漸進方式，優先爭取擔任觀察員方式，參與觀察聯合計劃作為與人道救援等重點科目。2020年環太平洋軍事演習將在8月17日至31日於夏威夷週圍海域舉行，美國已邀請25個國家參加，中國則是繼2018年之後，再度被排除在外。