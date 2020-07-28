談敏感連任議題　侯友宜：「明天身在何處都不知道」

新北市長侯友宜上任後的施政頗受肯定，也成為國民黨的明日之星；面對連任與否的議題，今(28)日受訪時直言，「誰說我一定要連任」，強調長期在第一線工作，明天身在何方都不知道，現在最重要的就是把握當下，如果一直想連任，就會有選票的壓力。面對2022是否連任，侯友宜表示，現在最重要的就是把事情做好，永遠不會去想未來一定要做什麼工作，把握當下才是最重要的，如果一直想要連任，一定會有選票的壓力，事情做好才重要，完全不要考慮政治和選舉的問題。侯友宜說，他從基層刑警出身，有一天能夠當上市長是他的福報，長期在第一線工作，面對很多的生死，都不知道明天與後天身在何方，要把握當下好好做事，才是他最想做的事。侯友宜認為，新北市是一個一千萬人口具有國際競爭力的大都市中心點，身為北北基宜桃的中心點，要串起各縣市的建設；新北市的面積是台北市的八倍大幅員廣大，又擁有30萬家工廠，人口不斷移入，代表新北市正在崛起。侯友宜指出，隨著軌道建設、都市更新和產業蓬勃發展，新北市希望和台北市、桃園市、基隆市、宜蘭縣一起並肩作戰，讓北部成為一個最具規模的國際都市，與世界接軌競爭，只要北部發展起來，台灣就會好，他有責任在任內開創更大的願景，讓北台灣因為新北市而往前衝。