巷仔內／蔡英文有三個主席特助　創民進黨紀錄

有「淡水蔡依林」之稱的民進黨前立委呂孫綾最近找到新工作，被延攬進入民進黨中央黨部，擔任民進黨主席蔡英文的無給職特助。由於蔡英文原本已有洪耀南、廖顯仁等兩名特助，呂孫綾是第三個。以往的民進黨主席都只有一個特助，現在蔡主席有三個，創下民進黨的紀錄。蔡英文已數度擔任民進黨主席，過去她都只有一名特別助理，前後包括高建智和魏金標。而上一任的民進黨主席卓榮泰，也只有蔡沐霖（現任青年部主任）一個特助。現在蔡英文有三個特助，民進黨史上最多，格外引人注意。《NOWnews》調查發現，這是因為，過去的民進黨《中央黨部組織規程》的第五條規定，「主席辦公室置特別助理一名、行政助理一至三人，其任期與主席同。」但在今年520，隨著蔡英文進入總統第二任期，且回鍋黨主席後，民進黨調整組織架構，5月20日那天的中執會修改組織規程，除了增設網路社群中心之外，也修了第五條，改成「主席辦公室置特別助理、行政助理二至六人，其任期與主席同。」於是，從這屆的民進黨主席開始，都可以設置不只一個主席特助，大大增加用人的空間。今年初呂孫綾落選立委，敗給國民黨對手洪孟楷，她在地方上沉潛半年，最近才復出，擔任蔡英文的主席特助。外界也許質疑這是酬庸，但事實上，呂孫綾擔任的特助是無給職，並不支薪，可以說是幫黨在做志工。而呂孫綾也告訴《NOWnews》記者，她很感謝黨的栽培，所以才會願意接下這個職務，工作內容就是到處幫小英交朋友。對於一個政治人物來說，最重要的就是「保溫」，當呂孫綾背負一個「蔡英文主席特助」的頭銜，等於是「小英的分身」，可以四處跑行程，除了幫蔡英文交朋友，另一方面，也是維持她自己的能見度，醞釀下一波的政治能量。從此可見民進黨對她的重視，希望她往後還有繼續在政治路上深耕的機會。呂孫綾雖然有政二代的包袱，而且過去在上網紅「館長」的直播時，其表現也被網友批評。但是，呂孫綾仍持續經營北海岸選區，現在也代替蔡英文在全台各地露臉，一步一腳印，提升自己的政治形象，不過呂孫綾到底能不能再上層樓？政治路能不能走得長遠？就要靠她自己的努力了。