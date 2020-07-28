總統兼黨主席如何超越黨派？林為洲：若不廢考監也該修憲

▲立法院國民黨團總召林為洲28日表示，現在的總統蔡英文身兼民進黨主席，她如何提名且「超越黨派」？(圖/總統府提供)

國民黨是否支持修憲與廢除監察院、考試院，引發黨內不同意見爭論。立法院國民黨團總召林為洲28日質疑，現在的總統蔡英文身兼民進黨主席，她如何提名且能「超越黨派」，讓他高度懷疑，若最後不廢除考監兩院，也應該修憲改進目前的憲政制度。林為洲說，監察院和考試院不是只有廢不廢除的議題而已，還有如何讓考監兩院更符合原本的設計功能，讓兩院的提名與運作超出黨派。他質疑，目前蔡英文總統兼任民進黨主席，要如果讓蔡英文總統的提名可以超出黨派之外？再由民進黨「國會過半」的執政黨立委行使同意權，到底如何才能讓監察院超出「黨派之見」。林為洲指出，目前「由總統提名、立法院過半數通過」的人事同意權行使範圍，包括司法院大法官、監察院、考試院、檢察總長。他呼籲大家想一想，原本「五權分立」的制度，現在已經變成「總統一個人的權力」，而且這名總統，又身兼國會多數黨的主席，在現行制度下，真的能讓獨立機關「超出黨派」嗎？林為洲表示，考監兩院的議題，不是只有「廢不廢除」而已，如果最後不廢除，仍應透過修憲改善制度，例如把立法院的人事同意權門檻，由現行的2分之1，提高到3分之2，或者賦予國會可以彈劾監察委員。林為洲說，過去修憲讓人民可以直選總統、全面改選國會，這是第一階段的民主化，但從這次監委提名名單可以看到，台灣的民主化有必要再優化，也就是進入第二階段的民主化。