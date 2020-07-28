公視開國際平台變搞到三辭　藍委：民進黨弄得荒腔走板

畫國際影音平台前導案，但此事繞過董事會，經董事發現、事情才曝光。有董事並發現，該案從明年起預算共58億、四年平台計畫，但公視皆未告知董事，質疑政治力介入，更被質疑是蔡政府「大外宣」的工具。在臨時董事會上，總經理曹文傑、執行副總經理謝翠玉、新聞部經理蘇啟禎請辭。國民黨立委李德維感嘆，此事原本是好事一樁，在民進黨政府處理下，搞得荒腔走板。

文化部委託公視公視日前接受文化部委託，將以10億的預算成立全英語的國際頻道，針對台灣以外的國家播映新聞，作為讓國際更認識台灣的管道，但此計畫未告知董事會，遭質疑程序不正義、也有董事看了初步規劃後，認為是幫政府做大外宣。在27日的臨時董事會中，雖然大多數董事仍投票贊成成立平台，但管理階層自總經理、執行副總、新聞部經理都請辭。國民黨立委李德維認為，成立國際平台並非壞事，但經過民進黨政府這麼一搞，好事都變了調，「府院似乎只想把他當作大外宣工具，偷偷摸摸要求公視一部份工作人員做設計規劃，民進黨荒腔走板到一個程度，這麼重要的事情應該先跟公視董事會，我們再次看到民進黨荒腔走板。」林奕華認為國際網路平台不是不能做，但公視是重大、獨立的傳播平台，需要有其公正性，「發動應該是公視自己做、符合行政流程，怎麼會急到要用第二預備金、把董事會蒙在鼓裡，這件事黑幕重重，好像有事情見不得人，公視不能讓政府介入、做大外宣，這樣公共電視還是中央電視台？」