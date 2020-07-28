民進黨提案取消監委被提名人質詢　民眾黨：將提釋憲

在民進黨立委的人數優勢之下，立法院17日通過總統蔡英文所提出的監察院長及委員的人事同意案。不過審查過程中，院長及委員的被提名人因為遭到在野黨強勢杯葛，沒有經過實質審查階段。也因此遭到質疑是否已經違憲？對此台灣民眾黨立法院黨團，今天（28日）上午召開記者會，表示將發動連署提起釋憲，被提名人於本案解釋公布前暫非監察委員，並不得就任及行使職權。民眾黨立法院黨團總召賴香伶在記者會上表示，身為第三勢力的民眾黨及時代力量，都不認可這次的監察院人事案審查，也都計畫提出釋憲。不過賴香伶話鋒一轉，表示時代力量「未進場投票不具聲請釋憲資格」的說法，無疑是中了民進黨立院黨團總召柯建銘的圈套，替違憲的審查背書。賴香伶直言，根據大法官釋字第781號，表達反對並不以進場投票為唯一方式。而副總召張其祿則表示，倉促做出的人事決議，讓外界對於新任監察院長及委員，未來在案件的裁決上產生疑慮。「黨團目前已經完成釋憲聲請書，若後續大法官宣布違憲就任，期間的裁決的效力有疑慮？」張其祿說，「民眾黨團要求暫時處分，凍結監院人事裁決權。」而民眾黨立委高虹安則指出，目前要聲請釋憲，必須要有38位立委才成案。由於民眾黨只有五名不分區立委，目前無法獨立聲請釋憲，高虹安也向在野第二大黨喊話，希望國民黨能夠支持民眾黨的釋憲聲請案，「不要言行上激烈、法理上沈默」。