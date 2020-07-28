3000人報名、收3500份委託書　民眾黨員大會開得成？

由台北市長柯文哲領銜成立的台灣民眾黨，即將在八月二日舉辦黨員大會。而報名時間也在昨天（27日）截止。由於日前傳出報名人數及委託書數量不足，可能開不成黨員大會，而黨主席柯文哲也與不分區立委及黨內人士，一同合拍宣傳短片，希望能在最後階段催出報名黨員。而報名截止後，根據民眾黨方面初步統計，目前有3500人報名參加，並且收到3000份委託書，勉強達到門檻邊緣。民眾黨發言人楊寶楨表示，隨著報名時間截止後，民眾黨方面初步統計，目前有3500名黨員報名參加黨員大會，而不便出席改用委託書方式，則收到3000份左右的委託書。至於日前統計民眾黨初估有12000名黨員的部分，楊寶楨也透露，經過逐一聯繫後，實際黨員數目大概在10000人上下，也因此目前累積的報名人數及委託書人數，差不多是在達標邊緣。楊寶楨直言，目前較為確定的數目只有3000份委託書，但仍未達到政黨法的成會門檻。「實際黨員在10000人上下，等於是要有超過2000名黨員前來參與大會。」楊寶楨表示，雖然有3500人報名參與黨員大會，但實際仍要看當天出席人數，也希望黨員們報名了就多多來參與，讓黨員大會能夠開的成。依《政黨法》規定，向內政部登記成立的政黨，應至少每2年召開黨員大會1次，且須至少二分之一以上黨員出席。如果連續4年未召開黨員大會或黨員代表大會，經主管機關限期召開仍不召開，有可能會被廢止。