李眉蓁論文風波　85%民眾主張普查「洗學歷」

《NOWnews今日新聞》不定期針對時事進行線上時事問卷，希望瞭解民眾對於國內相關熱門新聞的瞭解程度及立場，日前於7月23日到7月27日，針對最近高雄市長補選，國民黨籍候選人李眉蓁遭爆論文抄襲風波等相關議題進行網路問卷，吸引4,205人次參與，有近8成5的民眾表示，應該對所有已發表的論文進行普查，以免政治人物「洗學歷」。國民黨提名的高雄市長參選人李眉蓁日前遭爆料，指其所發布的碩士論文涉及全篇抄襲。事發後，也造成政壇及台灣社會的大地震。後續也有多人遭指學位的論文涉抄襲，引發連鎖反應。對此，有62.83%的民眾認為，碩士論文抄襲一事很重要，因為關係到政治人物的誠信問題。但也有35.1%的民眾表示，雖然覺得碩士論文不該抄襲，但這件事情與選市長實在沒有關係。事發後，時代力量前立委黃國昌更加碼爆料，指國民黨籍立法委員鄭正鈐的博士論文也涉及抄襲，事後鄭立刻出面闢謠，但這件事情也引起民眾的多方議論。其中，有54.08%的民眾認為，全國政治人物的博碩士論文都應該徹查。也同時有31.58%的民眾認為，論文的真偽攸關學術獨立問題，認為應該清查國內所有的博碩士論文。顯示大約有八成五的民眾，對於學術造假的態度是零容忍。當然，有人質疑李眉蓁的碩士學位取得已久，為何到了高雄市長補選期間，才爆出這件事情。有40.59%的民眾認為，這是選舉惡質扒糞文化，每到選舉就扒出十八代祖宗來調查。但也有57.98的民眾表示，雖然對選舉期間的這種爆料不敢苟同，但「清者自清、濁者自濁」，如果當事人真的清清白白，就不會害怕他人扒糞。這件事情爆發後，也有消息指稱不少大學的在職進修專班，早已淪為政治人物「洗學歷」的管道。對此，有高達84.95%的民眾認為，既然論文抄襲、洗學歷這種事情爆料出來了，那麼，調查局也好、教育部也好、中選會也好，就順便普查所有政治人物的學歷及論文，以免民眾為人欺瞞。至於遭爆論文抄襲的李眉蓁，在事件發生後，有51.27%的民眾認為她應該退選，為自己的行為負責。但也有38.22%的民眾認為，她已經為自己的錯誤道歉，應該繼續向高雄市民證明她有意願及能力擔任市長一職。參與本次《NOWnews今日新聞》線上時事問卷的民眾有4,205人，由於並非嚴格意義的民調，僅能代表線上網友一部分的意見，相對來說仍有一定程度的參考價值。