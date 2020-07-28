2025非核家園　蘇貞昌：能源轉型漸漸看到成績

蔡政府推動2025非核家園，行政院長蘇貞昌今（28）日受訪表示，推動非核家園，同時也要讓能源轉型。蔡政府在過去幾年努力、國人配合之下，漸漸可以看到成績，不過還是希望國人同胞節約用電。蘇貞昌視察彰化縣老舊校舍改善及太陽能光電設置情形，他受訪時說，台灣有很好的太陽能，同時有很好的風力，我們科技已經進步到一定程度，如果好好應用，能夠多元的發電各方並行。蘇貞昌表示，雖然用電一再創新高，加上台商回台後，各方面投資也有用電需要的此時此刻，加上極端型氣候，大家用電增加的這個時段，無論是備轉容量或者備用容量率，都比過去還更有安全的餘裕，這是蔡政府在過去幾年努力、國人配合之下，漸漸可以看到成績。不過還是希望國人同胞節約用電，同時也希望國人同胞知道，民生要用電，工商發展也要用電，也希望大家一起配合。蘇貞昌也說，他今天到彰化來，特別來鼓勵彰化縣校園裡面太陽光電做得很好，而且風力發電也都很配合，特別謝謝彰化縣長王惠美、地方立委、地方各級民意代表。對於學校校長努力這樣做，也都給予鼓勵。行政院推動要讓學校班班有冷氣，蘇貞昌說，更要讓學校也能參與太陽光電，讓綠色能源、整個地方包括校園種樹等等節能減熱各方面都來做，相信會更好。