巷仔內／綠營啟動修憲大平台　天時地利會否輸給人和？

立法院即將在下個會期成立修憲委員會；為了因應浩大的修憲工程，民進黨也召集了總統府、民進黨及民進黨立法院黨團三方，成立了「修憲大平台」。據黨政高層表示，目前大平台已在運作，預計將會逐步針對廢考監、18歲公民權、人權專章及修憲門檻等議題進行討論，並提出民進黨團版本與在野黨進行討論。據民進黨內高層指出，在全代會時，蔡英文曾再次強調修憲是個重要議題，所以目前民進黨的「修憲大平台」已經開始「動起來」；成員包含立法院民進黨黨團、民進黨政策會、民進黨智庫及總統府副秘書長李俊俋來進行修憲議題的相關討論。此外，知情人士表示，這個大平台主要將針對廢考監、18歲公民權、人權專章、國會選舉制度如何解決票票不等值的問題，以及修憲門檻下修等議題，最後討論出一個民進黨版；修憲委員會召開後，第一線主要還是民進黨團的修憲小組，拿黨版出來與在野黨進行討論。民進黨政策會成員則表示，8月份開始，民進黨政策會及民進黨智庫，將舉辦公聽會、邀集專家學者，針對各項修憲議題，進行正反意見的討論。至於公聽會形式是以議題為主、亦或是密集幾天拉進各項議題做探討，仍有待商榷；但可以確定的是，民進黨會以黨內具高度共識的議題，像是廢考監及18歲公民權等議題優先討論，並根據正反意見，模擬在野黨可能提出的問題、可能面對的困難，進一步沙盤推演未來的修憲策略。然而，修憲門檻下修是否因在野黨阻撓有其難度？黨政人士認為：「修憲門檻下修是大家第一個會碰到的問題，畢竟就是因為這樣的超高門檻，才會導致現在修憲如此困難，所以這個問題無可迴避，在未來勢必會談到。」不過，民進黨版的修憲草案，有沒有可能在立法院下個會期開議時提出？黨政人士則半開玩笑的說，草案進度應該不會這麼快，「因為民進黨是玩真的！」像廢考監，不是只是把考試院、監察院廢掉而已，還要考慮到後續權力轉移的問題，要怎麼在組織法中做相關配套與安排。修憲討論至此，朝野終於即將進入實質程序的討論，現在面臨的問題除了民眾對於修憲的討論度依舊低迷，未來修憲恐怕「雷聲大雨點小」以外，更棘手的恐怕是最大在野黨、國民黨內的路線之爭。國民黨內對於是否廢考監，意見顯然相當分歧。改革派贊成、保守派則認為五權分立是由國父創建、萬萬動不得，近期也出現不少輿論，批評國民黨不提修憲草案黨版就是在「打假球」。先不論國民黨的意見是否與社會脫節，既然要朝野合作，民進黨也很難開口閉口都說人家國民黨是騙子，只能有人扮黑臉、有人扮白臉，且戰且走，期盼這一點點來自外部的壓力，能給國民黨內的改革派一點「動力」。也由衷希望，修憲，不要天時地利，最後卻輸在人和。