面對不實指控　蘇嘉全告贏網友！法院判賠10萬

2019年10月7日，李姓網友及吳姓網友分別在臉書發文、留言中，指控總統副秘書長蘇嘉全以金錢謀取職位、教唆他人犯罪、品行操守不佳等語；蘇嘉全認為名譽受損、憤而提告。最終，法院於7月初宣判兩名網友判賠10萬並道歉30天。蘇嘉全今（28）日也在臉書發文表示，很高興看到司法還他公道。近日深陷「私訪印尼」風波的蘇嘉全，今日在臉書發文表示，先前有兩位網友濫用言論自由，惡意散佈不實言論，影射他及他的家族涉貪，嚴重侵害他的名譽，因此當時選擇提告，如今很高興看到司法還他公道，被告必須賠償新台10萬元，並在臉書公開刊登澄清啟事連續30日。蘇嘉全強調，從政30多年，無論擔任哪一項職位，都謹守分際、清廉坦蕩，與妻子從未因任何貪瀆案件受到偵辦或起訴。不料幾10年來最珍視，並努力保護的名譽，卻屢屢遭到不認識的網友、有心人士及特定媒體踐踏。無論是以錯誤報導栽贓我貪汙，或是故意引述錯誤資訊，影射我圖謀私利，這些抹黑的行為都應該被制止。蘇嘉全也說，每個人都有不同的價值理念與個人好惡，但是不能夠因為彼此的差異，就採取不法的手段，對自己不認同的人，進行名譽及人格的打擊，雖然傷害已經造成，道歉也難以挽回，但值得欣慰的是，台灣是一個法治的國家，犯錯的人終究要為自己的行為付出代價。