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NOWnews 今日新聞 >政治

《NOWnews今日新聞》道歉聲明

文/NOWnews-2020-07-29 01:13:40
▲NOWnews今日新聞。（圖／NOWnews資料照片）
各位《NOWnews今日新聞》的讀者大家好
　
稍早一篇「李登輝毀譽參半　寫下台灣民主傳奇」文章，經調查發現《NOWnews今日新聞》系統被入侵，遭非法擷取新聞內容做不當發布。
　
《NOWnews今日新聞》向李前總統、家屬、台灣團結聯盟以及讀者朋友們致上最深歉意，本文已經移除，也請民眾勿再轉傳截圖及內容，以免觸法。
　
2020.7.29

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