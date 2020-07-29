涉期約賄選？高市藍綠陣營互叫對方道歉

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國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁競辦發言人鄭照新，昨（28）日晚間爆料前民進黨議員連立堅自稱陳其邁副總幹事，在市府補助的圍棋錦標賽上公然尋求民眾支持陳其邁，違反行政中立陳其邁發言人邱俊憲則反批，連並非團隊副總幹事，要求國民黨嚴正向陳其邁陣營道歉。鄭照新昨晚在國民黨革實院開設的政論野台晚間播放影片，指稱高雄市前民進黨議員連立堅，在今年6月28日市府補助的打狗杯圍棋錦標賽上致詞時指出，陳其邁當選後將對圍棋運動有更大的支持，砲轟維反行政中立。陳其邁競總發言人高閔琳也在當晚發表聲明，澄清連立堅並非陳其邁競選團隊的副總幹事，尊重所有民間活動的舉辦及進行，並奉勸國民黨認真提政見，不要成天淨想靠抹黑博版面、轉移國民黨候選人論文抄襲與失言問題。鄭照新今（29）早再抨該起事件違反行政中立，而且有期約賄選的嫌疑，同時表示就是有參加圍棋比賽的孩子父母，聽到連立堅違反中立、甚至涉嫌賄選的言論，感到非常不舒服，才勇於出來檢舉，陳其邁候選人不應該躲在後面，應該公開出來說明，並且向大眾正式道歉，不要硬凹，如果現在就欺騙，怎麼讓人相信當選市長之後，會誠實的面對市民。對此，陳其邁競總發言人邱俊憲今天再提兩點澄清，第一、連立堅先生沒有跟總部有任何的輔選幹部職稱；第二、圍棋協會是高雄市獨立運作的民間團體，跟選戰、跟陳其邁先生沒有關係，並譴責對手陣營用抹黑、造謠的方式，來指控陳其邁陣營有期約賄選的事情，要求國民黨要嚴正跟陳其邁陣營道歉，不要為了選舉，什麼荒謬的話都講得出來。