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揭密囤房稅2／囤房稅出不了國會？許多立委都是囤房大戶

記者吳承翰/專題報導
calendar_today2020-08-07 07:30:00update2020-08-07 08:02:13

▲翻開監察院廉政專刊一看，制定法令的立法委員，不少人本身就是囤房大戶。（圖／Nownews製圖）
▲翻開監察院廉政專刊一看，制定法令的立法委員，不少人本身就是囤房大戶。（圖／Nownews製圖）
台灣房價居高不下，各地方政府自2014年陸續推出囤房稅，將自用宅跟閒置宅做出區隔課稅後，買房對年輕人來說卻仍是遙不可及的夢，許多專家學者呼籲囤房稅相關政策應該由中央統一下手才夠力，不過令人玩味的是，翻開監察院廉政專刊一看，制定法令的立法委員，不少人本身就是囤房大戶。

《NOWnews今日新聞》把監察院發行的廉政專刊一期一期依序調查，發現在立法委員們自己申報的財產中，本屆立委擁有10筆以上房產的如下：民進黨立法委員陳明文及妻子廖素惠共申報了15筆房產、國民黨立委廖國棟其妻子陳姿伶也是15筆房產，兩人是目前已揭露的立委中最多的。其他房產至少有10筆的立委，包含國民黨立委林德福及妻子曾月桂，共10筆；國民黨立委林為洲及妻子郭慶珠，共10筆；國民黨立委鄭天財及妻子王惠玲，共10筆。

▲民進黨立委陳明文在監察院申報的房產一共15筆，是目前已揭露財產立委中最多的，和國民黨的廖國棟並列第一。
▲民進黨立委陳明文在監察院申報的房產一共15筆，是目前已揭露財產立委中最多的，和國民黨的廖國棟並列第一。 (圖為陳明文的部分房產/翻攝監察院廉政專刊)
對於自己的房產，廖國棟受訪先是笑稱「哈哈哈，我有這麼多喔？」而談到至於是否支持以囤房稅的方式，讓房產大戶們釋出空屋？廖國棟認為調高囤房稅是手段之一，但絕非唯一解，「現在新建的房子蓋在交通發達、很貴的地段，還用很高級的建材，因為市場機制的關係，年輕人買不起這些房，政府要讓年輕人買得起房，要在市區外蓋社會宅、建材也要平價點，才是解決的辦法。」鄭天財則說自己的房子都是在鄉下、像是花蓮等地區，是在當立委前就繼承而來的，自己也支持囤房稅。而其他立委不知道是不是因為此議題敏感，多次詢問後截至截稿前都沒有做出回應。

▲國民黨立法委員廖國棟在監察院登記的房產總數為15筆，是目前已揭露立委中最多的，和民進黨立委陳明文並列第一。
▲國民黨立法委員廖國棟在監察院登記的房產總數為15筆，是目前已揭露立委中最多的，和民進黨立委陳明文並列第一。 (圖為廖國棟的部分房產/翻攝監察院廉政專刊)
民進黨立委江永昌曾在去年質詢時，向財政部提議課徵囤房稅，針對無營業、出租、自住的房屋加稅，但當時財政部長蘇建榮回應，我國已有房地合一，還有地方縣市的房屋標準單價調整、設定房屋稅率到3.6％等，在不動產工具上顯已足夠，因此暫不考慮。談到房價，江永昌分析台灣人特殊心態，「你可曾聽到大家說現在房價高，見好就收？你又可曾見到房價低的時候大家說趕快賣，不然會繼續跌？」

▲江永昌曾在2019年提出，對於沒有出租、使用的房屋課徵稅金，但當時遭到財政部長蘇建榮打回票。
▲江永昌曾在2019年提出，對於沒有出租、使用的房屋課徵稅金，但當時遭到財政部長蘇建榮打回票。 (圖/翻攝立法院議事直播)
江永昌認為，政府在房屋的差別稅率上，需要比現在更強力的手段，促使屋主出租、給非營利組織使用，而非放著等轉賣、套利。他也坦言，如果要讓「年輕人買得起房」，光靠稅制遠遠不夠，但政府現階段至少要做到房價凍漲，也要避免蛋白區一興建捷運，房價就翻倍的情況。

對於政策牛步，民眾始終見不到打房成效，江永昌解釋「降低房價不是單一途徑就能完成，過去政府投入大量人力物力蓋合宜宅，也沒讓房價扭轉，現在才改蓋社會宅，只租不賣，這麼久沒呼應民眾期待，就表示這個問題很難。」

江永昌指出，除了加大稅率，勞工薪資條件、社會宅都要多管齊下，才能讓已經畸形的房屋買賣市場回歸到正常的供需曲線，「從出生到現在，都聽到房價高買房子，房價低也買房子，如果沒有配套，只靠房屋稅的稅率差距，就讓大家把更多房子釋放到市場，造成供給過於需求，價格下跌，這是不會達到的。」

▲在上一屆時代力量黨團也曾提出房屋稅修法的版本，但始終無法出委員會，逕付二讀也遭擋下。
▲在第九屆立院會期，時代力量黨團曾提出房屋稅修法的版本，卻始終無法出委員會，逕付二讀也遭擋下。 (圖/翻攝立法院議事直播)
而時代力量是立法院內主張落實居住正義，並且有積極動作的政黨，但去年時力版《房屋稅條例》提出的修法方向，其中包括將單一自住稅率從現行1.2%調降至1%，4戶以上的非自住宅則明定累進稅率區間：4到5戶2.4到3.6%、6到7戶3.6到4.8%、8到9戶4.8到6%、10戶以上稅率6到10%，算是對囤房有更明確且嚴厲的方式，不過在上個會期此案因為爭議過大，始終無法出委員會，逕付二讀也遭擋下，這會期有可能隨著議題發酵，再次被拿出來討論。

 

揭密囤房稅1／僅3縣市實施被狠批　財政部到底堅持什麼？ 揭密囤房稅3／打房效果有限　專家諷：台灣已經沒招了 揭密囤房稅4／首開徵囤房稅　北市依舊「天龍國」買不起 揭密囤房稅5／呱吉籲多管齊下　提「北市版」嚴格對法人 揭密囤房稅6／對房價影響？　專家：要先承認制度有問題 揭密囤房稅7／無助打房！學者建議：統一實施、拉高稅率

關鍵字

立法院 立委 囤房稅 囤房大戶 房價

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