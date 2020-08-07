揭密囤房稅2／囤房稅出不了國會？許多立委都是囤房大戶

▲民進黨立委陳明文在監察院申報的房產一共15筆，是目前已揭露財產立委中最多的，和國民黨的廖國棟並列第一。 (圖為陳明文的部分房產/翻攝監察院廉政專刊)

▲國民黨立法委員廖國棟在監察院登記的房產總數為15筆，是目前已揭露立委中最多的，和民進黨立委陳明文並列第一。 (圖為廖國棟的部分房產/翻攝監察院廉政專刊)

民進黨立委江永昌曾在去年質詢時，向財政部提議課徵囤房稅，針對無營業、出租、自住的房屋加稅，但當時

財政部長蘇建榮回應，我國已有房地合一，還有地方縣市的房屋標準單價調整、設定房屋稅率到3.6％等，在不動產工具上顯已足夠，因此暫不考慮

。談到房價，江永昌分析台灣人特殊心態，

「你可曾聽到大家說現在房價高，見好就收？你又可曾見到房價低的時候大家說趕快賣，不然會繼續跌？」

▲江永昌曾在2019年提出，對於沒有出租、使用的房屋課徵稅金，但當時遭到財政部長蘇建榮打回票。 (圖/翻攝立法院議事直播)

江永昌認為，政府在房屋的差別稅率上，需要比現在更強力的手段，促使屋主出租、給非營利組織使用，而非放著等轉賣、套利。他也坦言，如果要讓

「年輕人買得起房」，光靠稅制遠遠不夠，但政府現階段至少要做到房價凍漲，也要避免蛋白區一興建捷運，房價就翻倍的情況。

對於政策牛步，民眾始終見不到打房成效，江永昌解釋「降低房價不是單一途徑就能完成，過去政府投入大量人力物力蓋合宜宅，也沒讓房價扭轉，現在才改蓋社會宅，只租不賣，這麼久沒呼應民眾期待，就表示這個問題很難。」

江永昌指出，除了加大稅率，勞工薪資條件、社會宅都要多管齊下，才能讓已經畸形的房屋買賣市場回歸到正常的供需曲線，「從出生到現在，都聽到房價高買房子，房價低也買房子，如果沒有配套，只靠房屋稅的稅率差距，就讓大家把更多房子釋放到市場，造成供給過於需求，價格下跌，這是不會達到的。」

▲在第九屆立院會期，時代力量黨團曾提出房屋稅修法的版本，卻始終無法出委員會，逕付二讀也遭擋下。 (圖/翻攝立法院議事直播)

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